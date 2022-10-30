«Спартак» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 30 октября 2022 года
30 октября один из лидеров РПЛ «Спартак» сыграет с последней командой чемпионата — «Торпедо». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 16.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что красно-белые — серьезные фавориты: поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 76% вероятности. Победа «Торпедо» предложена с котировкой 12.0 (8%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 6.00 (16%).
Автозаводцы в этом сезоне уже дважды обыграли ЦСКА. Ждете, что команда Андрея Талалаева справится и со «Спартаком»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном результате принесет 12 000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча отражают большое преимущество хозяев:
• победа «Спартака» 2:0 идет за 6.20;
• разгром 3:0 — за 7.50;
• успех 1:0 — за 7.70.
Команда Гильермо Абаскаля — вторая по результативности в РПЛ: за 14 туров забила уже 36 голов, что составляет в среднем 2.6 мяча за игру. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 3.20.
«Торпедо» за те же 14 туров разжилось лишь семью забитыми мячами — это худший результат в РПЛ. ИТБ2 (1.5) оценен в 5.00, обратный рынок идет за 1.17.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года
Красно-белые лишь четыре раза в этом сезоне РПЛ забивали за матч меньше двух голов. Сейчас команда играет очень результативно: в двух из последних трех туров настреляла по пять мячей и даже сильному ЦСКА вонзила два гола.
В обороне москвичи тоже выглядят неплохо, хотя на ноль сыграли лишь четыре раза за 14 туров. В среднем за тур красно-белые пропускали 1.1 мяча. Правда, против «Торпедо» у «Спартака» есть хорошие шансы улучшить статистику сухих матчей: автозаводцы наклепали лишь семь голов за 14 туров и не забивали в восьми играх РПЛ.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2