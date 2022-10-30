Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Спартак» — «Торпедо»: прогноз на матч РПЛ 30 октября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

30 октября один из лидеров РПЛ «Спартак» сыграет с последней командой чемпионата — «Торпедо». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 16.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что красно-белые — серьезные фавориты: поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 76% вероятности. Победа «Торпедо» предложена с котировкой 12.0 (8%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 6.00 (16%).

Автозаводцы в этом сезоне уже дважды обыграли ЦСКА. Ждете, что команда Андрея Талалаева справится и со «Спартаком»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном результате принесет 12 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча отражают большое преимущество хозяев:

• победа «Спартака» 2:0 идет за 6.20;

• разгром 3:0 — за 7.50;

• успех 1:0 — за 7.70.

Команда Гильермо Абаскаля — вторая по результативности в РПЛ: за 14 туров забила уже 36 голов, что составляет в среднем 2.6 мяча за игру. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 3.20.

«Торпедо» за те же 14 туров разжилось лишь семью забитыми мячами — это худший результат в РПЛ. ИТБ2 (1.5) оценен в 5.00, обратный рынок идет за 1.17.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.50.

Квинси Промес. «Спартак» — «Торпедо»: шанс для Промеса оторваться в гонке бомбардиров

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года

Красно-белые лишь четыре раза в этом сезоне РПЛ забивали за матч меньше двух голов. Сейчас команда играет очень результативно: в двух из последних трех туров настреляла по пять мячей и даже сильному ЦСКА вонзила два гола.

В обороне москвичи тоже выглядят неплохо, хотя на ноль сыграли лишь четыре раза за 14 туров. В среднем за тур красно-белые пропускали 1.1 мяча. Правда, против «Торпедо» у «Спартака» есть хорошие шансы улучшить статистику сухих матчей: автозаводцы наклепали лишь семь голов за 14 туров и не забивали в восьми играх РПЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.78.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Давка в Сеуле. Главное
Правительство дополнило перечень недружественных России стран
В США призвали Байдена убедить Зеленского сесть за стол переговоров
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неделя фрибетов — супербонус БЕТСИТИ на Хэллоуин!
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости