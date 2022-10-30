30 октября один из лидеров РПЛ «Спартак» сыграет с последней командой чемпионата — «Торпедо». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 16.30 мск. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что красно-белые — серьезные фавориты: поставить на успех москвичей можно с коэффициентом 1.27, что составляет примерно 76% вероятности. Победа «Торпедо» предложена с котировкой 12.0 (8%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 6.00 (16%).

Автозаводцы в этом сезоне уже дважды обыграли ЦСКА. Ждете, что команда Андрея Талалаева справится и со «Спартаком»? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном результате принесет 12 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча отражают большое преимущество хозяев:

• победа «Спартака» 2:0 идет за 6.20;

• разгром 3:0 — за 7.50;

• успех 1:0 — за 7.70.

Команда Гильермо Абаскаля — вторая по результативности в РПЛ: за 14 туров забила уже 36 голов, что составляет в среднем 2.6 мяча за игру. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 1.35, ИТМ1 (1.5) — за 3.20.

«Торпедо» за те же 14 туров разжилось лишь семью забитыми мячами — это худший результат в РПЛ. ИТБ2 (1.5) оценен в 5.00, обратный рынок идет за 1.17.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года

Красно-белые лишь четыре раза в этом сезоне РПЛ забивали за матч меньше двух голов. Сейчас команда играет очень результативно: в двух из последних трех туров настреляла по пять мячей и даже сильному ЦСКА вонзила два гола.

В обороне москвичи тоже выглядят неплохо, хотя на ноль сыграли лишь четыре раза за 14 туров. В среднем за тур красно-белые пропускали 1.1 мяча. Правда, против «Торпедо» у «Спартака» есть хорошие шансы улучшить статистику сухих матчей: автозаводцы наклепали лишь семь голов за 14 туров и не забивали в восьми играх РПЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.78.