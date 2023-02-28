«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года
28 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Краснодар» сойдется с ЦСКА. Игра состоится на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев. Первая встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 3:0.
Букмекерская компания FONBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Поставить на гостей можно за 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (32%), успех «Краснодара» — за 3.45 (26%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2450 рублей.
Краснодарцы не проиграли москвичам в шести из десяти последних матчей. Вариант 1Х на предстоящую встречу предложен за 1.57.
При этом три из пяти предыдущих игр завершились крупными победами ЦСКА в два и более мяча. Успех гостей с форой (-1.5) оценен котировкой — 4.40.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.87.
В первом матче у команды Владимира Ивича было несколько неплохих возможностей прошить Игоря Акинфеева, но этого не произошло. Считаете, что в Краснодаре хозяева забьют, а соперники обменяются голами? Такое условие идет за 1.72.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА
Большинство понимает, что в этом противостоянии все решено. Даже в самом «Краснодаре» должны осознавать, что отыграть три мяча после гостевого поражения будет почти нереально — должно случиться чудо. Особенно с учетом того, что «быки» ни разу не обыгрывали ЦСКА с разницей более двух мячей.
Скорее всего, команды просто проведут что-то наподобие еще одного межсезонного спарринга. Только с болельщиками, которых обязательно нужно будет порадовать голами. В последних матчах соперникам это удавалось: встречался счет и 4:1, и 3:0, и 3:1.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2