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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года

Прогноз на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА в матче с «Краснодар».
Фото А.Аксенова. Официальный сайт ПФК ЦСКА

28 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Краснодар» сойдется с ЦСКА. Игра состоится на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск. Главный арбитр — Сергей Карасев. Первая встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 3:0.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Букмекерская компания FONBET считает ЦСКА фаворитом встречи. Поставить на гостей можно за 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.15 (32%), успех «Краснодара» — за 3.45 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 2450 рублей.

Краснодарцы не проиграли москвичам в шести из десяти последних матчей. Вариант 1Х на предстоящую встречу предложен за 1.57.

При этом три из пяти предыдущих игр завершились крупными победами ЦСКА в два и более мяча. Успех гостей с форой (-1.5) оценен котировкой — 4.40.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.87.

В первом матче у команды Владимира Ивича было несколько неплохих возможностей прошить Игоря Акинфеева, но этого не произошло. Считаете, что в Краснодаре хозяева забьют, а соперники обменяются голами? Такое условие идет за 1.72.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

Большинство понимает, что в этом противостоянии все решено. Даже в самом «Краснодаре» должны осознавать, что отыграть три мяча после гостевого поражения будет почти нереально — должно случиться чудо. Особенно с учетом того, что «быки» ни разу не обыгрывали ЦСКА с разницей более двух мячей.

Скорее всего, команды просто проведут что-то наподобие еще одного межсезонного спарринга. Только с болельщиками, которых обязательно нужно будет порадовать голами. В последних матчах соперникам это удавалось: встречался счет и 4:1, и 3:0, и 3:1.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

Лигал.
Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ювентус» — «Торино»: прогноз на матч серии А 28 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
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4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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