13 февраля «Лейпциг» примет «Реал» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся на «Ред Булл Арене Лейпциг» в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск.

Аналитики назвали фаворитом встречи мадридцев. На успех парней Карло Анчелотти дан коэффициент 2.22, что составляет 44% вероятности результата. «Мирный» исход имеется за 3.72 (26%), выигрыш «быков» — за 3.18 (30%).

Также вы можете поставить на выход одного из клубов в финал. Триумф мадридцев доступен за 1.34, немцев — за 3.27.

Сыграть на «Реал» с форой (0) можно за 1.63.

Верите, что «быки» не уступят мадридцам на своем поле? Тогда возьмите их победу или ничью (1Х) за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.29. Обмен голами оценен в 1.56, обратный рынок — в 2.45.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот результат можно поставить за 6.92.