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«Лейпциг» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал» 13 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эдуардо Камавинга и Винисиус («Реал Мадрид»).
Фото Global Look Press

13 февраля «Лейпциг» примет «Реал» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся на «Ред Булл Арене Лейпциг» в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 22.55 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 февр, 23:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Реал

Аналитики назвали фаворитом встречи мадридцев. На успех парней Карло Анчелотти дан коэффициент 2.22, что составляет 44% вероятности результата. «Мирный» исход имеется за 3.72 (26%), выигрыш «быков» — за 3.18 (30%).

Также вы можете поставить на выход одного из клубов в финал. Триумф мадридцев доступен за 1.34, немцев — за 3.27.

Сыграть на «Реал» с форой (0) можно за 1.63.

&laquo;Реал Мадрид&raquo;. «Реал» потерял всех центральных защитников, но Анчелотти снова выкрутился. Чем сливочных удивит «Лейпциг»?

Верите, что «быки» не уступят мадридцам на своем поле? Тогда возьмите их победу или ничью (1Х) за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.29. Обмен голами оценен в 1.56, обратный рынок — в 2.45.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот результат можно поставить за 6.92.

Футбол
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ФК Лейпциг
ФК Реал
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«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 13 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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И К Ж
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Виктор Александров

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