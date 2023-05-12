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Сегодня, 21:35

КХЛ опубликовала три мини-фильма о финалистах премии «Лучший болельщик»

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Континентальная хоккейная лига совместно с титульным партнером, букмекерской компанией ФОНБЕТ, проводят голосование за лучшего болельщика всей 15-летней истории Лиги. После сбора заявок на первом этапе среди тысячи людей были определены три истории, которые вышли в финал.

Три финалиста отправятся 18 мая на церемонию закрытия юбилейного сезона КХЛ, где награда достанется лучшему.

О каждом из финалистов был снят мини-фильм:

Михаил болеет за «Адмирал» со дня основания. Во-первых, он живет во Владивостоке. А во-вторых, он и сам вполне мог дорасти до этого звания. Михаил — офицер ВМФ в отставке. Он не пропустил ни одного домашнего матча любимой команды, а после каждого гола Михаил Ильич, как его называют местные, пробегает с флагом команды и заводит болельщиков. Хоккей — не единственная его страсть: он вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта и основатель яхт-клуба «Семь футов».

Екатерина уже долгое время болеет за «Сибирь», причем старается приносить ей пользу — она ведет фанатское сообщество клуба на 18 тысяч подписчиков. Помимо администрирования фанатка стала чуть ли не главным дизайнером команды — сначала рисовала артворки для клуба, а затем разукрашивала шлем Александру Салаку. Преданность Екатерины ценят не только работники клуба, но и остальные болельщики.

Алексей — самый опытный болельщик из списка: он фанат «Магнитки» с 1982 года. Вместе с любимой командой объездил практически всю страну, не пропустив почти ни одной выездной игры. В его коллекции огромное количество джерси разных команд, а еще Алексей помогал в строительстве арены «Металлурга».

Проголосовать за одного из финалистов можно до 15 мая на сайте проекта.

Хоккей
КХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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