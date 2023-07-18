Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Карабах» — «Линкольн»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Карабах» — «Линкольн» 19 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марко Вешович («Карабах»).
Фото Global Look Press

19 июля «Карабах» примет «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара в ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Баку и начнется в 19.00 по московскому времени. Посмотреть ее легально в России не получится. Поединок обслужит бригада рефери Эльдорьяна Хамити из Албании. Первый матч завершился в пользу команды из Азербайджана (2:1).

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
19 июл, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
Линколн

В букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу «скакунов» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.11, вероятность такого исхода — примерно 86%. Ничья доступна за 9.50 (10%), успех «Линкольна» — за фантастические 25.00 (4%).

Верите, что гости преподнесут сюрприз и оформят камбэк после домашнего поражения? Ставка в 1000 рублей на «Ред Импс» в случае их триумфа обернется выплатой в 25 000 рублей.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше трех мячей оценен в 1.75, ТМ 3 — за 2.06.

В первом поединке команда из Баку не уберегла ворота и пропустила первой, но затем пробила андердога дважды. Обмен голами в ответке предлагают взять за 2.85, обратный рынок — за 1.43.

Четыре наиболее вероятных разновидности счета, по версии экспертов, говорят в пользу сухой виктории «скакунов»:

  • 2:0 — за 4.59;

  • 3:0 — за 4.76;

  • 1:0 и 4:0 — за 6.46.

&laquo;Динамо Тбилиси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Астана&raquo;. «Динамо Тбилиси» — «Астана»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 19 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Линкольн»

Чемпионы Азербайджана стартовали в отборе Лиги чемпионов не слишком уверенно: неожиданно пропустили от «Ред Импс» первыми, ушли на перерыв уступая в счете, а победный гол вонзили только на четвертой минуте компенсированного времени. Объяснение простое: парни Гурбана Гурбанова только набирают форму — вышли из отпуска совсем недавно и этим летом играли только товарищеские матчи.

Класс «Карабаха», несомненно, выше: начиная с сезона-2014/15 он неизменно участвует в групповом этапе одного из еврокубков. «Линкольн» явно не тот соперник, что снимет «скакунов» с пробега. Но это не значит, что клуб из Гибралтара не в состоянии прошить ворота Шахруддина Магомедалиева снова.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.85.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Карабах
0
Читайте также
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Касаткина — Мартина Тревисан: прогноз на матч WTA Палермо 18 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости