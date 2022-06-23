РПЛ-2022/23: кто помешает «Спартаку» успешно начать сезон?

Ставки на «Спартак» в РПЛ в сезоне-2022/23

Наконец стал известен календарь чемпионата России сезона-2022/23, который стартует уже в середине июля. «Спартак» провалил последний турнир и занял низкое 10-е место. Теперь стало известно, кто будет противостоять красно-белым на старте нового сезона.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о первых двух турах москвичей.

В стартовом матче красно-белые рванут на выезд к «Ахмату», который закончил прошлый сезон выше москвичей — на седьмом месте. «Спартак» — одна из немногих команд РПЛ, которая стабильно успешно играет в Грозном: в последних шести играх в чемпионате оформили пять побед и одну ничью.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — небольшой фаворит предстоящей игры: коэффициент на успех красно-белых — 2.47, примерно 39% вероятности. Триумф «Ахмата» доступен с котировкой 2.90 (33%). На ничью можно поставить за 3.30 (28%).

В сезоне-2021/22 «Спартак» дважды обыграл команду из Грозного (1:0 и 2:1). Верите, что «Ахмат» наконец не проиграет? 1Х можно оформить с коэффициентом 1.54.

Второй тур красно-белые тоже проведут на выезде — отправятся в Краснодар. С «быками» москвичи выступают не так удачно: в прошлом сезоне дважды проиграли. Но на предстоящую встречу аналитики отдали предпочтение «Спартаку». Коэффициент на успех команды Гильермо Абаскаля — 2.20, около 44% вероятности. Победа «Краснодара» идет за 3.20 (30%), ничья — за 3.50 (26%).

В прошлом сезоне «Краснодар» дважды выиграл со счетом 2:1, причем четыре из шести мячей обеих команд были забиты с пенальти. Поставить на то, что судья укажет на точку в предстоящей игре, можно с коэффициентом 2.35. «Пенальти не будет» идет за 1.55.

Считаете, что соперники снова проведут результативный матч? На игру предложен интересный рынок «обе забьют в обоих таймах». Котировка — 11.5, обратная ставка идет за 1.02.

Прозаичные «обе забьют» можно взять за 1.67, обратный рынок доступен за 2.12.