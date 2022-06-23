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РПЛ-2022/23: кто помешает «Спартаку» успешно начать сезон?

Ставки на «Спартак» в РПЛ в сезоне-2022/23
Артемий Кутейников
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Фото Global Look Press

Наконец стал известен календарь чемпионата России сезона-2022/23, который стартует уже в середине июля. «Спартак» провалил последний турнир и занял низкое 10-е место. Теперь стало известно, кто будет противостоять красно-белым на старте нового сезона.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о первых двух турах москвичей.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 00:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Спартак

В стартовом матче красно-белые рванут на выезд к «Ахмату», который закончил прошлый сезон выше москвичей — на седьмом месте. «Спартак» — одна из немногих команд РПЛ, которая стабильно успешно играет в Грозном: в последних шести играх в чемпионате оформили пять побед и одну ничью.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Спартак» — небольшой фаворит предстоящей игры: коэффициент на успех красно-белых — 2.47, примерно 39% вероятности. Триумф «Ахмата» доступен с котировкой 2.90 (33%). На ничью можно поставить за 3.30 (28%).

В сезоне-2021/22 «Спартак» дважды обыграл команду из Грозного (1:0 и 2:1). Верите, что «Ахмат» наконец не проиграет? 1Х можно оформить с коэффициентом 1.54.

Второй тур красно-белые тоже проведут на выезде — отправятся в Краснодар. С «быками» москвичи выступают не так удачно: в прошлом сезоне дважды проиграли. Но на предстоящую встречу аналитики отдали предпочтение «Спартаку». Коэффициент на успех команды Гильермо Абаскаля — 2.20, около 44% вероятности. Победа «Краснодара» идет за 3.20 (30%), ничья — за 3.50 (26%).

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В прошлом сезоне «Краснодар» дважды выиграл со счетом 2:1, причем четыре из шести мячей обеих команд были забиты с пенальти. Поставить на то, что судья укажет на точку в предстоящей игре, можно с коэффициентом 2.35. «Пенальти не будет» идет за 1.55.

Считаете, что соперники снова проведут результативный матч? На игру предложен интересный рынок «обе забьют в обоих таймах». Котировка — 11.5, обратная ставка идет за 1.02.

Прозаичные «обе забьют» можно взять за 1.67, обратный рынок доступен за 2.12.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
2
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РПЛ-2022/23: против кого «Зенит» начнет четвертую защиту чемпионского титула?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
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