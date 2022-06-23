РПЛ-2022/23: против кого «Зенит» начнет четвертую защиту чемпионского титула?

Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2022/23. Наконец стало известно, кто с кем сыграет в первых турах чемпионата, в том числе чемпион страны «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга выиграла четыре последних розыгрыша РПЛ.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ оценивают шансы «Зенита» на успешный старт.

В первом туре сине-бело-голубые отправятся в Подмосковье на выезд к «Химкам», которые сохранили прописку в элите только в переходных матчах со «СКА-Хабаровском». По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Зенит» — безусловный фаворит этого матча: поставить на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.38, это примерно 71% вероятности. Успех «Химок» идет за 7.10 (13%), даже на ничью котировка заметно ниже — 5.30 (16%).

«Зенит» закончил прошлый сезон в ранге самой результативной команды РПЛ: санкт-петербуржцы настреляли 66 мячей в 30 турах, в среднем — 2.2 гола за игру. А подмосковная команда ужасно играла в обороне: больше «Химок» (47 мячей) пропустили всего три команды. Тотал больше 2.5 гола на игру первого тура доступен с котировкой 1.54, ТМ 2.5 оценен в 2.37.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.80, «обе забьют — нет» идет за 1.95.

Во втором туре чемпионы дома сыграют с «Крыльями Советов», одной из главных сенсаций сезона-2021/22: команда Игоря Осинькина поднялась из ФНЛ и сразу залетела на восьмое место. «Зенит» снова безоговорочный фаворит: коэффициент на успех сине-бело-голубых — 1.35, около 73% вероятности. Победа «Крыльев» оценена в 7.30 (12%), ничью можно взять за 5.70 (15%).

В прошлом сезоне в матчах между командами по разу случились удаление и пенальти. Поставить на 11-метровый в предстоящей игре можно с коэффициентом 2.35, «пенальти не будет» идет за 1.55. Красная карточка оценена чуть дороже — в 2.95. Считаете, что соперники доиграют в полных составах? Ставку можно оформить за 1.35.