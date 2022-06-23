РПЛ-2022/23: ЦСКА ждет горячая встреча уже во втором туре
Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2022/23. Таким образом, стало известно, матчами с какими соперниками начнет турнир пятая команда прошлого сезона — ЦСКА. Первый тур РПЛ-2022/23 стартует 17 июля.
Жеребьевка оказалась для армейцев удачной — поход за золотом они начнут встречей с «Уралом» в Москве. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что под руководством нового главного тренера Владимира Федотова красно-синие должны стартовать с победы — успех ЦСКА в игре с екатеринбуржцами оценен коэффициентом 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 4.30 (21%), на триумф гостей — за 5.70 (15%).
На то, что «Урал» не уступит в столице, котировка 2.45.
Также ожидается достаточно результативный матч, ведь во втором круге прошлого сезона команды легко совместно забили четыре мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.90, как и на ТМ 2.5.
Во втором туре ЦСКА будет значительно труднее добыть победу, пусть матч снова будет домашним. В гости к армейцам приедет бывший клуб Владимира Федотова — «Сочи». В этот раз на успех хозяев можно поставить за 1.90, это около 52% вероятности. Успех южан предлагается оформить за 4.20 (22%), ничью — за 3.50 (26%).
Отличный вариант — «Сочи» не проиграет" за 1.90. Последний матч этих команд завершился победой вице-чемпиона.
Также пять из семи встреч соперников закончились обоюдным взятием ворот. На «обе забьют» котировка 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -