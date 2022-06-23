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Сегодня, 19:15

РПЛ-2022/23: ЦСКА ждет горячая встреча уже во втором туре

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев, ЦСКА.
Фото Global Look Press

Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2022/23. Таким образом, стало известно, матчами с какими соперниками начнет турнир пятая команда прошлого сезона — ЦСКА. Первый тур РПЛ-2022/23 стартует 17 июля.

Жеребьевка оказалась для армейцев удачной — поход за золотом они начнут встречей с «Уралом» в Москве. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что под руководством нового главного тренера Владимира Федотова красно-синие должны стартовать с победы — успех ЦСКА в игре с екатеринбуржцами оценен коэффициентом 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 4.30 (21%), на триумф гостей — за 5.70 (15%).

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 00:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

На то, что «Урал» не уступит в столице, котировка 2.45.

Также ожидается достаточно результативный матч, ведь во втором круге прошлого сезона команды легко совместно забили четыре мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.90, как и на ТМ 2.5.

Во втором туре ЦСКА будет значительно труднее добыть победу, пусть матч снова будет домашним. В гости к армейцам приедет бывший клуб Владимира Федотова — «Сочи». В этот раз на успех хозяев можно поставить за 1.90, это около 52% вероятности. Успех южан предлагается оформить за 4.20 (22%), ничью — за 3.50 (26%).

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Отличный вариант — «Сочи» не проиграет" за 1.90. Последний матч этих команд завершился победой вице-чемпиона.

Также пять из семи встреч соперников закончились обоюдным взятием ворот. На «обе забьют» котировка 1.80.

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ФК ЦСКА (Москва)
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РПЛ-2022/23: против кого «Зенит» начнет четвертую защиту чемпионского титула?
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
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