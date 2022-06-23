РПЛ-2022/23: ЦСКА ждет горячая встреча уже во втором туре

Российская премьер-лига опубликовала календарь на сезон-2022/23. Таким образом, стало известно, матчами с какими соперниками начнет турнир пятая команда прошлого сезона — ЦСКА. Первый тур РПЛ-2022/23 стартует 17 июля.

Жеребьевка оказалась для армейцев удачной — поход за золотом они начнут встречей с «Уралом» в Москве. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что под руководством нового главного тренера Владимира Федотова красно-синие должны стартовать с победы — успех ЦСКА в игре с екатеринбуржцами оценен коэффициентом 1.55, это примерно 64% вероятности исхода. На ничью можно поставить за 4.30 (21%), на триумф гостей — за 5.70 (15%).

На то, что «Урал» не уступит в столице, котировка 2.45.

Также ожидается достаточно результативный матч, ведь во втором круге прошлого сезона команды легко совместно забили четыре мяча. Коэффициент на тотал больше 2.5 гола — 1.90, как и на ТМ 2.5.

Во втором туре ЦСКА будет значительно труднее добыть победу, пусть матч снова будет домашним. В гости к армейцам приедет бывший клуб Владимира Федотова — «Сочи». В этот раз на успех хозяев можно поставить за 1.90, это около 52% вероятности. Успех южан предлагается оформить за 4.20 (22%), ничью — за 3.50 (26%).

Отличный вариант — «Сочи» не проиграет" за 1.90. Последний матч этих команд завершился победой вице-чемпиона.

Также пять из семи встреч соперников закончились обоюдным взятием ворот. На «обе забьют» котировка 1.80.