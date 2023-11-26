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«Кадис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 26 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Кадис» — «Реал» 26 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Антонио Рюдигер («Реал»).
Фото Global Look Press

«Реал» в 14-м туре ла лиги отправится на выезд к одному из аутсайдеров испанского чемпионата — «Кадису». Команды встретятся 26 ноября на стадионе «Нуэво Мирандилья». Стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 14-й тур
26 нояб, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение подопечным Карло Анчелотти: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.52, вероятность — приблизительно 65%. Успех желто-синих доступен за 5.93 (15%), даже дележка очков предложена с гораздо меньшей котировкой 4.55 (20%).

«Реал» страдает от большого количества травм, возможно, это поможет желто-синим в предстоящем матче. Котировка на то, что «Кадис» не проиграет, — 2.60.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство мадридцев:

• победа гостей 2:0 — за 7.46;

• 1:0 — за 7.75;

• 2:1 и 1:1 — за 8.25.

Лука Модрич (&laquo;Реал&raquo;). «Кадис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 26 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

Комбинированный вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.06.

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«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч серии А 26 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Спартак

 12 1 3
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