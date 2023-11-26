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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч серии А 26 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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26 ноября в главном матче 13-го тура чемпионата Италии «Ювентус» примет дома «Интер». Встреча лидеров серии А пройдет на «Альянц Стэдиум» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Марко Гуида.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Интер», хотя для «нерадзурри» этот матч будет гостевым. На их победу можно поставить за 2.28, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), а успех «Ювентуса» — за еще большие 3.40 (25%).

Если хозяева не уступят, сыграет котировка 1.67. В этом сезоне у команды Массимилиано Аллегри всего одно поражение в 12 играх.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.64.

Лука Модрич (&laquo;Реал&raquo;). «Кадис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 26 ноября 2023 года

«Интер» с 29 мячами — самая результативная команда серии А. На то, что миланцы забьют в ближайшей встрече хотя бы дважды, коэффициент — 2.43. Обратную ставку можно сделать за 1.54.

Обмен голами доступен за 1.96, вариант «обе забьют — нет» — за 1.86.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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«Кадис» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 26 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Локомотив

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 12 1 3
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