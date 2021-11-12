12 ноября в Риме пройдет очередная игра отборочного цикла чемпионата мира-2022 года в Катаре. На поле выйдут Италия и Швейцария. Начнется встреча в 22.45, трансляцию покажут на matchtv.ru.

В букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Италии. Поставить нее можно с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагают взять за 4.00. (24%). Победа Швейцарии найдется в линии букмекера за 5.40. (11%).

При ставке в 1000 рублей на Италию потенциальная выплата составит 1620 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

Если итальянцы сумеют забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 1.85. Аналогичная ставка на швейцарскую команду ИТБ2 (1.5) есть в линии за 4.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что в матче возможны три исхода: 1:0, 2:0 либо 3:0. На комбо-ставку с этими результатами можно поставить за коэффициент 2.43.