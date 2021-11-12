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Италия — Швейцария: где смотреть отборочный матч ЧМ-2022 12 ноября 2021

19:15
Роберто Манчини. Фото Instagram
Роберто Манчини. Фото Instagram
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12 ноября в Риме пройдет очередная игра отборочного цикла чемпионата мира-2022 года в Катаре. На поле выйдут Италия и Швейцария. Начнется встреча в 22.45, трансляцию покажут на matchtv.ru.

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В букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Италии. Поставить нее можно с коэффициентом 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагают взять за 4.00. (24%). Победа Швейцарии найдется в линии букмекера за 5.40. (11%).

При ставке в 1000 рублей на Италию потенциальная выплата составит 1620 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

Если итальянцы сумеют забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 1.85. Аналогичная ставка на швейцарскую команду ИТБ2 (1.5) есть в линии за 4.30.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что в матче возможны три исхода: 1:0, 2:0 либо 3:0. На комбо-ставку с этими результатами можно поставить за коэффициент 2.43.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C
12 нояб, 22:45. Olimpico (Рим)
Италия 2:1 Бельгия
Италия 1:2 Испания
Италия 5:0 Литва
Швейцария 0:0 Италия
Италия 1:1 Болгария
Италия
12 ноября, 22:45
Швейцария
Литва 0:4 Швейцария
Швейцария 2:0 Северная Ирландия
Северная Ирландия 0:0 Швейцария
Швейцария 0:0 Италия
Швейцария 2:1 Греция
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Егор Сергеев все материалы автора
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