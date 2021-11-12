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Уругвай — Аргентина: прогноз и ставки на отборочный матч ЧМ 12 ноября 2021 года

17:15
Футболисты сборной Аргентины. Фото Instagram
Футболисты сборной Аргентины. Фото Instagram
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12 ноября в Монтевидео на «Кампеон-дель-Сигло» состоится игра южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 года в Катаре. Сыграют Уругвай и Аргентина. Начало игры запланировано на 02.00, а трансляцию покажут на matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Аргентины фаворитом матча. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничья есть за 3.00 (32%). Победа Уругвая идет в линии за 2.40 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на победу Уругвая потенциальная выплата составит 2 800 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.28, а Ф2(-1) — за 3.60.

Ставку «Уругвай не проиграет» можно взять за 1.57.

Шансы Аргентины забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.30.

Уверены, что Уругвай сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу Аргентины наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.30.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 нояб, 02:00. Campeon del Siglo (Монтевидео)
Бразилия 4:1 Уругвай
Аргентина 3:0 Уругвай
Уругвай 0:0 Колумбия
Уругвай 1:0 Эквадор
Уругвай 4:2 Боливия
Уругвай
13 ноября, 02:00
Аргентина
Аргентина 1:0 Перу
Аргентина 3:0 Уругвай
Парагвай 0:0 Аргентина
Аргентина 3:0 Боливия
Бразилия 0:0 Аргентина
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Матвей Леонов все материалы автора
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