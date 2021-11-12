12 ноября в Монтевидео на «Кампеон-дель-Сигло» состоится игра южноамериканского отбора на чемпионат мира-2022 года в Катаре. Сыграют Уругвай и Аргентина. Начало игры запланировано на 02.00, а трансляцию покажут на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Аргентины фаворитом матча. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 2.40 — это примерно 40% вероятности. Ничья есть за 3.00 (32%). Победа Уругвая идет в линии за 2.40 (28%).

При ставке в 1 000 рублей на победу Уругвая потенциальная выплата составит 2 800 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.28, а Ф2(-1) — за 3.60.

Ставку «Уругвай не проиграет» можно взять за 1.57.

Шансы Аргентины забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.30.

Уверены, что Уругвай сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.20.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу Аргентины наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.30.