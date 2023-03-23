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Сегодня, 15:00

«Шинник» представил форму, посвященную купюре в 1000 рублей

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Футболки «Шинника».

Ярославский «Шинник» и партнер клуба, букмекерская компания PARI, решили бросить вызов привычным шаблонам и разработали для команды принципиально новый дизайн игровых комплектов. В весеннюю часть сезона Первой лиги «Шинник» ворвется в оригинальной экипировке, стилизованной под денежную купюру, на которой изображен Ярославль.

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Банкнота номиналом в 1000 рублей — настоящий символ Ярославля. «Косарь» — одна из самых популярных ассоциаций с городом для большинства жителей России. Теперь эта связь отражена в новой лимитированной форме «Шинника».

В дизайне игровых комплектов повторяются мотивы оформления банкноты, в тон подобрана и цветовая гамма. Ключевой элемент формы «Шинника» — принт с основателем города Ярославом Мудрым, расположенный на передней части футболок.

Для полноты сходства на рукавах необычных футболок появляется число 1000. Кроме того, о достоинстве купюры, посвященной Ярославлю, напоминает надпись «Косарь». Ее можно увидеть на внутренней стороне воротника. Купюра номиналом в 1000 рублей считается в России одной из самых ходовых и активно используется при наличных расчетах. Поэтому форма, стилизованная под «косарь», близка и понятна каждому жителю страны.

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Болельщики «Шинника» увидят свою любимую команду в новой форме первыми. Это произойдет в воскресенье, 26 марта. В этот день ярославцы в матче 24-го тура Первой лиги сыграют дома с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

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Локомотив

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