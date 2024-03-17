«Интер» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 17 марта 2024 года
17 марта в 29-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Федерико Ла Пенна даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Интер». На успех хозяев предложен коэффициент 1.62, что соответствует 78% вероятности результата. Ничья доступна за 4.30 (15%), а триумф неаполитанцев — за 5.60 (7%).
Миланцы не проиграли в 9 из 11 очных встреч с «Наполи». На то, что парни Франческо Кальцоны остановят эту машину и не уступят (Х2), дали котировку 2.43.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13. На обмен голами можно поставить за 1.80, обратный рынок оценен в 2.02.
Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков из компании Winline, — 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Наполи»
Нерадзурри за последние девять встреч на своем поле пропустили всего два гола. А «Наполи» не получил больше одного мяча в 10 из 12 выездов в серии А. Правда, в гостях Хвича и компания не выиграли в шести из семи недавних поединков чемпионата Италии. А в противостоянии с «Интером» уступили в шести случаях из девяти, победив лишь однажды. Ждем непоражение миланцев с небольшим количеством результативных выстрелов.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.34.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5