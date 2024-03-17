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17 марта, 08:15

«Интер» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 17 марта 2024 года

Прогноз на матч серии А «Интер» — «Наполи» 17 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Наполи» — «Интер».
Фото Global Look Press

17 марта в 29-м туре чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Наполи». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Арбитр Федерико Ла Пенна даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 29-й тур
17 мар, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:1
Наполи

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Интер». На успех хозяев предложен коэффициент 1.62, что соответствует 78% вероятности результата. Ничья доступна за 4.30 (15%), а триумф неаполитанцев — за 5.60 (7%).

Миланцы не проиграли в 9 из 11 очных встреч с «Наполи». На то, что парни Франческо Кальцоны остановят эту машину и не уступят (Х2), дали котировку 2.43.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13. На обмен голами можно поставить за 1.80, обратный рынок оценен в 2.02.

Наиболее вероятный счет, по версии аналитиков из компании Winline, — 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Наполи»

Нерадзурри за последние девять встреч на своем поле пропустили всего два гола. А «Наполи» не получил больше одного мяча в 10 из 12 выездов в серии А. Правда, в гостях Хвича и компания не выиграли в шести из семи недавних поединков чемпионата Италии. А в противостоянии с «Интером» уступили в шести случаях из девяти, победив лишь однажды. Ждем непоражение миланцев с небольшим количеством результативных выстрелов.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 2.34.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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