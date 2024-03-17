Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Дженоа» 17 марта 2024 года

17 марта «Ювентус» и «Дженоа» сойдутся в 29-м туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует по свистку рефери Антонио Джуа в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 14.25 мск.

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их триумф предложили с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 64% вероятности. Успех «грифонов» идет с котировкой 7.20 (13%), «мирный» исход — за 4.10 (23%).

«Ювентус» не проиграл в 15 из 16 последних домашних матчей. Поставить на неожиданную победу или ничью гостей можно за 2.61.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.38, обратный рынок — в 1.56.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — 1:0 в пользу «Юве» за 4.60.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Дженоа»

У обеих команд сложный период. У туринцев одна победа в семи турах серии А. Плюс парни Аллегри не выиграли в трех из четырех недавних встреч при родных фанатах. У «Дженоа» один триумф в шести матчах и три поражения. К тому же «грифоны» не забивали лидерам этого сезона больше одного мяча. Ожидается осторожная и малорезультативная игра.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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