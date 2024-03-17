«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз на матч серии А 17 марта 2024 года
17 марта «Ювентус» и «Дженоа» сойдутся в 29-м туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует по свистку рефери Антонио Джуа в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 14.25 мск.
Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их триумф предложили с коэффициентом 1.52, что составляет примерно 64% вероятности. Успех «грифонов» идет с котировкой 7.20 (13%), «мирный» исход — за 4.10 (23%).
«Ювентус» не проиграл в 15 из 16 последних домашних матчей. Поставить на неожиданную победу или ничью гостей можно за 2.61.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.65. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.38, обратный рынок — в 1.56.
Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — 1:0 в пользу «Юве» за 4.60.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Дженоа»
У обеих команд сложный период. У туринцев одна победа в семи турах серии А. Плюс парни Аллегри не выиграли в трех из четырех недавних встреч при родных фанатах. У «Дженоа» один триумф в шести матчах и три поражения. К тому же «грифоны» не забивали лидерам этого сезона больше одного мяча. Ожидается осторожная и малорезультативная игра.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5