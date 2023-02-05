5 февраля лидер чемпионата Испании «Барселона» примет дома «Севилью». Игра 20-го тура пройдет на «Камп Ноу» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хосе Санчес Мартинес.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» серьезным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — 75%. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Севильи» — за 9.50 (7%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 9500 рублей, а чистая прибыль составит 8500 рублей.

Если считаете, что гости выдержат натиск лидера ла лиги и наберут как минимум одно очко, возьмите вариант Х2 за 3.50.

Также можете подстраховать «Севилью» с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.91, Ф2(+2.5) — за 1.33.

Эксперты считают, что команды покажут результативный футбол, поэтому на ТБ 2.5 котировка — 1.71. ТМ 2.5 оценен в 2.22.

Условие «обе забьют» доступно за 2.10, «обе забьют — нет» — за 1.73.

Пенальти можно взять за 2.75, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Барселоны» — за 5.90;

1:0 — за 6.60;

3:0 — за 7.80.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Севилья»

«Барселона» восхитительно обороняется в ла лиге — пропустила всего семь голов в 19 турах. В последних пяти встречах каталонцы всего раз вынули мяч из своих ворот — удивительное достижение принадлежит «Бетису» (1:2).

«Севилья» забивает чуть больше одного мяча за игру (21 в 19 встречах). Команда Хорхе Сампаоли испытывает серьезные трудности в атаке, а в последних двух гостевых она ни разу не пробила сине-гранатовых. Шансы на это сейчас тоже минимальные.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.73.