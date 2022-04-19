«Интер» — «Милан»: где смотреть матч Кубка Италии 19 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
19 апреля 2022 года в ответном матче полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби, встретятся «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Джузеппе Меацца», транслировать ее будет Okko Спорт. Первый матч завершился со счетом 0:0.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом матча номинальных хозяев, «Интер». На победу «нерадзурри» можно поставить за 2.02 (49%). Коэффициент на успех «Милана» — 3.90 (23%), чуть более вероятна в этой встрече ничья, котировка на нее — 3.50 (28%).
Вам кажется, что команды не выявят победителя в основное время? При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3500 рублей.
Встреча ожидается вполне равная, и если вы считаете, что «Милан» не проиграет, то поставить на Х2 можно за 1.79.
Дерби — это дерби, и эмоциональные нарушения здесь точно будут. Если думаете, что игра накалится и приведет к удалению, то коэффициент на событие сочный — 3.60. Обратный исход можно взять за 1.26. Вероятность пенальти еще выше, поставить на 11-метровый можно за 2.55, обратный исход доступен за 1.48. Оба события вместе, пенальти и удаление, оцениваются котировкой 7.50.
Первый матч завершился без голов — если считаете, что все мячи команды припасли на ответную встречу, то можно поставить на тотал больше трех мячей за 2.65. «Обе забьют» можно взять за 1.82.
Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:
• 1:1 — за 6.50;
• 1:0 — за 7.00;
• 2:1 — за 8.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0