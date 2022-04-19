19 апреля 2022 года в ответном матче полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби, встретятся «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Джузеппе Меацца», транслировать ее будет Okko Спорт. Первый матч завершился со счетом 0:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом матча номинальных хозяев, «Интер». На победу «нерадзурри» можно поставить за 2.02 (49%). Коэффициент на успех «Милана» — 3.90 (23%), чуть более вероятна в этой встрече ничья, котировка на нее — 3.50 (28%).

Вам кажется, что команды не выявят победителя в основное время? При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

Встреча ожидается вполне равная, и если вы считаете, что «Милан» не проиграет, то поставить на Х2 можно за 1.79.

Дерби — это дерби, и эмоциональные нарушения здесь точно будут. Если думаете, что игра накалится и приведет к удалению, то коэффициент на событие сочный — 3.60. Обратный исход можно взять за 1.26. Вероятность пенальти еще выше, поставить на 11-метровый можно за 2.55, обратный исход доступен за 1.48. Оба события вместе, пенальти и удаление, оцениваются котировкой 7.50.

Первый матч завершился без голов — если считаете, что все мячи команды припасли на ответную встречу, то можно поставить на тотал больше трех мячей за 2.65. «Обе забьют» можно взять за 1.82.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 8.20.