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19 апреля, 19:15

«Интер» — «Милан»: где смотреть матч Кубка Италии 19 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Интер» — «Милан» 19 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Чалханоглу и Салемакерс в первом матче.
Фото Global Look Press

19 апреля 2022 года в ответном матче полуфинала Кубка Италии состоится миланское дерби, встретятся «Интер» и «Милан». Игра начнется в 22.00 мск на стадионе «Джузеппе Меацца», транслировать ее будет Okko Спорт. Первый матч завершился со счетом 0:0.

Италия. Кубок. 1/2 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:0
Милан
Голы
Мартинес, 4 (1:0), Мартинес, 40 (2:0), Гозенс, 82 (3:0)
Интер
Ханданович де Врей Дармиан Шкриньяр Бастони (Д`Амброзио, 79) Хакан Чалханоглу (Видаль, 73) Барелла Брозович Мартинес (Джеко, 71) Перишич (Гозенс, 79) Корреа (Санчес, 70)
Милан
Меньян Калабрия (Габбиа, 74) Эрнандес Калюлю Томори Беннасер (Крунич, 73) Тонали (Диас, 46) Кессье Жиру Леан (Лазетич, 86) Салемакерс (Мессиас, 46)
Предупреждения
Шкриньяр 51’  -  Эрнандес 35’, Томори 90’
Судьи
Мариани (Италия)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ с небольшим перевесом считают фаворитом матча номинальных хозяев, «Интер». На победу «нерадзурри» можно поставить за 2.02 (49%). Коэффициент на успех «Милана» — 3.90 (23%), чуть более вероятна в этой встрече ничья, котировка на нее — 3.50 (28%).

Вам кажется, что команды не выявят победителя в основное время? При ставке 1000 рублей на ничью выплата в случае успеха составит 3500 рублей.

Встреча ожидается вполне равная, и если вы считаете, что «Милан» не проиграет, то поставить на Х2 можно за 1.79.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). «Интер» — «Милан»: Жиру и Джеко ждет напряженная битва до первой ошибки

Дерби — это дерби, и эмоциональные нарушения здесь точно будут. Если думаете, что игра накалится и приведет к удалению, то коэффициент на событие сочный — 3.60. Обратный исход можно взять за 1.26. Вероятность пенальти еще выше, поставить на 11-метровый можно за 2.55, обратный исход доступен за 1.48. Оба события вместе, пенальти и удаление, оцениваются котировкой 7.50.

Первый матч завершился без голов — если считаете, что все мячи команды припасли на ответную встречу, то можно поставить на тотал больше трех мячей за 2.65. «Обе забьют» можно взять за 1.82.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят так:

• 1:1 — за 6.50;

• 1:0 — за 7.00;

• 2:1 — за 8.20.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Ростов – Спартак
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