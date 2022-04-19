19 апреля 2022 года стартуют четвертьфиналы БЕТСИТИ Кубка России: игры этой стадии откроют «Балтика» и «Динамо». Клуб из ФНЛ примет москвичей на стадионе «Калининград», время начала игры — 20.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ оценил гостей безусловным фаворитом. Коэффициент на победу москвичей — 1.53, около 64% вероятности. Успех хозяев идет за весомые 7.00 (13%), поставить на ничью можно за 4.20 (23%).

При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4200 рублей.

Если вы все-таки верите в положительный исход для «Балтики», то можете взять 1Х с котировкой 2.60.

Также на игру традиционно представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (+1.5) идет за 1.56;

• Ф2 (-1.5) — за 2.44;

• Ф2 (-2) — за 3.90.

Аналитики полагают, что самый вероятный исход матча, — победа «Динамо» со счетом 1:0. Поставить на такой результат можно с коэффициентом 5.50. Еще один вероятный исход — более крупная победа гостей 2:0 с котировкой 6.00. Ничья 1:1 неожиданно идет всего за 7.60.

Сильно результативной игры не ожидается: коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.90, противоположную ставку можно оформить всего за 1.42. Тотал больше двух голов оценен более реалистичными 1.54, обратная линия идет за 2.48.

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.74, меньше — 2.10. У «Балтики» эта линия оценена в 5.00 и 1.17 соответственно.

Аналитики не верят в голы от обеих команд, коэффициент на «обе забьют» — 2.20. Исход, при котором не отличится хотя бы одна команда, оценен в 1.67.