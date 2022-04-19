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«Балтика» — «Динамо»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 19 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо» 19 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Федор Смолов, Дмитрий Скопинцев и Ниакола Моро («Динамо»).

19 апреля 2022 года стартуют четвертьфиналы БЕТСИТИ Кубка России: игры этой стадии откроют «Балтика» и «Динамо». Клуб из ФНЛ примет москвичей на стадионе «Калининград», время начала игры — 20.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ оценил гостей безусловным фаворитом. Коэффициент на победу москвичей — 1.53, около 64% вероятности. Успех хозяев идет за весомые 7.00 (13%), поставить на ничью можно за 4.20 (23%).

При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4200 рублей.

Если вы все-таки верите в положительный исход для «Балтики», то можете взять 1Х с котировкой 2.60.

Также на игру традиционно представлена широкая линия результатов с форой:

• Ф1 (+1.5) идет за 1.56;

• Ф2 (-1.5) — за 2.44;

• Ф2 (-2) — за 3.90.

Аналитики полагают, что самый вероятный исход матча, — победа «Динамо» со счетом 1:0. Поставить на такой результат можно с коэффициентом 5.50. Еще один вероятный исход — более крупная победа гостей 2:0 с котировкой 6.00. Ничья 1:1 неожиданно идет всего за 7.60.

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Сильно результативной игры не ожидается: коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.90, противоположную ставку можно оформить всего за 1.42. Тотал больше двух голов оценен более реалистичными 1.54, обратная линия идет за 2.48.

Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.74, меньше — 2.10. У «Балтики» эта линия оценена в 5.00 и 1.17 соответственно.

Аналитики не верят в голы от обеих команд, коэффициент на «обе забьют» — 2.20. Исход, при котором не отличится хотя бы одна команда, оценен в 1.67.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
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