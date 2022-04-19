«Балтика» — «Динамо»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 19 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
19 апреля 2022 года стартуют четвертьфиналы БЕТСИТИ Кубка России: игры этой стадии откроют «Балтика» и «Динамо». Клуб из ФНЛ примет москвичей на стадионе «Калининград», время начала игры — 20.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ оценил гостей безусловным фаворитом. Коэффициент на победу москвичей — 1.53, около 64% вероятности. Успех хозяев идет за весомые 7.00 (13%), поставить на ничью можно за 4.20 (23%).
При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4200 рублей.
Если вы все-таки верите в положительный исход для «Балтики», то можете взять 1Х с котировкой 2.60.
Также на игру традиционно представлена широкая линия результатов с форой:
• Ф1 (+1.5) идет за 1.56;
• Ф2 (-1.5) — за 2.44;
• Ф2 (-2) — за 3.90.
Аналитики полагают, что самый вероятный исход матча, — победа «Динамо» со счетом 1:0. Поставить на такой результат можно с коэффициентом 5.50. Еще один вероятный исход — более крупная победа гостей 2:0 с котировкой 6.00. Ничья 1:1 неожиданно идет всего за 7.60.
Сильно результативной игры не ожидается: коэффициент на тотал больше трех мячей — 2.90, противоположную ставку можно оформить всего за 1.42. Тотал больше двух голов оценен более реалистичными 1.54, обратная линия идет за 2.48.
Индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.74, меньше — 2.10. У «Балтики» эта линия оценена в 5.00 и 1.17 соответственно.
Аналитики не верят в голы от обеих команд, коэффициент на «обе забьют» — 2.20. Исход, при котором не отличится хотя бы одна команда, оценен в 1.67.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0