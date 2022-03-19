«Интер» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 19 марта онлайн в прямом эфире
17 марта 2022 года «Интер» примет «Фиорентину» в 30-м туре чемпионата Италии по футболу. Матч между ними состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало в 20.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 19.55.
Команда Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех «Фиорентины» оценивается котировкой 6.20 (16%), а ничья — 4.70 (20%).
При ставке в 1 000 рублей на ничью вы можете выиграть 4 700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.
Ф1(-1) идет за 1.79, а Ф2(+1) — за 2.10.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36.
Шансы «Интера» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 1.52.
Уверены, что «Фиорентина» способна забить дважды минимум? ИТБ2 (1.5) идет за 3.50.
Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» за 6.00.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:
· 2:0 — коэффициент 7.60;
· 2:1 — 7.90;
· 1:0 — 8.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|
16
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|- : -
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7