Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Интер» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 19 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Фиорентина» 19 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Жонатан Иконе.
Фото Reuters

17 марта 2022 года «Интер» примет «Фиорентину» в 30-м туре чемпионата Италии по футболу. Матч между ними состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало в 20.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 19.55.

Жозе Моуринью. «Рома» — «Лацио»: прагматизм Моуринью даст сыграть кэфу 4.50

Команда Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех «Фиорентины» оценивается котировкой 6.20 (16%), а ничья — 4.70 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью вы можете выиграть 4 700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1) идет за 1.79, а Ф2(+1) — за 2.10.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36.

Шансы «Интера» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 1.52.

Уверены, что «Фиорентина» способна забить дважды минимум? ИТБ2 (1.5) идет за 3.50.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 7.60;

· 2:1 — 7.90;

· 1:0 — 8.00.

Италия. Серия А. 30-й тур
19 мар, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Фиорентина

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Фиорентина
серия А
0
Читайте также
Американцы устроили акцию протеста из-за двухметрового трансгендера. Но пловчихе-рекордсменке все нипочем
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Арсенал»: где смотреть матч РПЛ 19 марта 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости