17 марта 2022 года «Интер» примет «Фиорентину» в 30-м туре чемпионата Италии по футболу. Матч между ними состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало в 20.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 19.55.

Команда Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Интера» можно за 1.51 — это примерно 64% вероятности. Успех «Фиорентины» оценивается котировкой 6.20 (16%), а ничья — 4.70 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью вы можете выиграть 4 700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1) идет за 1.79, а Ф2(+1) — за 2.10.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.63, а ТМ 2.5 — за 2.36.

Шансы «Интера» отличиться свыше одного раза оцениваются котировкой 1.52.

Уверены, что «Фиорентина» способна забить дважды минимум? ИТБ2 (1.5) идет за 3.50.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше 1.5» за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 7.60;

· 2:1 — 7.90;

· 1:0 — 8.00.