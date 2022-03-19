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Сегодня, 17:15

«Зенит» — «Арсенал»: где смотреть матч РПЛ 19 марта 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Зенит» — «Арсенал» 19 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

19 марта в 22-м туре РПЛ между собой сыграют «Зенит» и «Арсенал». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 19.30. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

 
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Аналитики букмекерской компании считают, что в этом матче победит «Зенит». На «Зенит» можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 82% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.30 (11%), а победа «Арсенала» есть в линии за 16.5 (7%).

· Ф1(-2.5) идет за 2.22;

· Ф2(+2.5) — за 1.66.

При ставке в 1 000 рублей на «Арсенал» потенциальная выплата составит 16 500 рублей.

Ставку «Арсенал» не проиграет» можно взять за 5.50.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Удаление и пенальти возможны за 5.50.

Тотал голов больше 3 в предстоящей игре идет за 1.63. Тотал меньше 3 тоже можно взять за 1.62.

· ТБ 3.5 — 2.00;

· обе забьют: да — 2.10;

· точный счет: 4:1 — 8.90.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Арсенал Т

 

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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Зенит
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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