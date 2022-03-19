19 марта в 22-м туре РПЛ между собой сыграют «Зенит» и «Арсенал». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнется в 19.30. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании считают, что в этом матче победит «Зенит». На «Зенит» можно поставить с котировкой 1.17 — это примерно 82% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.30 (11%), а победа «Арсенала» есть в линии за 16.5 (7%).

· Ф1(-2.5) идет за 2.22;

· Ф2(+2.5) — за 1.66.

При ставке в 1 000 рублей на «Арсенал» потенциальная выплата составит 16 500 рублей.

Ставку «Арсенал» не проиграет» можно взять за 5.50.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.35. Удаление идет за 2.95.

Удаление и пенальти возможны за 5.50.

Тотал голов больше 3 в предстоящей игре идет за 1.63. Тотал меньше 3 тоже можно взять за 1.62.

· ТБ 3.5 — 2.00;

· обе забьют: да — 2.10;

· точный счет: 4:1 — 8.90.