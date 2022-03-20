20 марта в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!».

Аналитики считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.40 (21%), а победа официального партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ростова» — есть в линии за 7.80 (14%).

Ф1(-2) идет за 3.50 ;

Ф2(+2) — за 1.31.

При ставке в 1000 рублей на «Ростов» потенциальная выплата составит 7800 рублей.

Ставку «Ростов» не проиграет» можно взять за 2.80.

Шансы «Динамо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.90.

Уверены, что «Ростов» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 6.00.