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Сегодня, 11:15

«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 20 марта

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

20 марта в 22-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Ростов». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.00. Трансляцию покажет телеканал «Матч! Премьер!».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Аналитики считают, что в этом матче победит «Динамо». На команду можно поставить с котировкой 1.47 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.40 (21%), а победа официального партнера букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ростова» — есть в линии за 7.80 (14%).

  • Ф1(-2) идет за 3.50;

  • Ф2(+2) — за 1.31.

 

При ставке в 1000 рублей на «Ростов» потенциальная выплата составит 7800 рублей.

Ставку «Ростов» не проиграет» можно взять за 2.80.

 
Футболисты &laquo;Ростова&raquo;. «Динамо» — «Ростов»: Карпина ждет фиаско в Москве, а Шварца — гонка за золотом

Шансы «Динамо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.90.

Уверены, что «Ростов» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 6.00.

  • ТМ 1.5 — 3.70;

  • обе забьют: да — 2.13;

  • точный счет: 6:0 — 67.0.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
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Динамо – Ростов
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