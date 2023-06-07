Ига Свентек — Кори Гауфф: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 7 июня 2023 года
7 июня в четвертьфинале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» состоится повторение прошлогоднего матча за титул — Ига Свентек сразится с Кори Гауфф. Матч польки против американки начнется не ранее 13.30 по московскому времени, в России он показан не будет. Счет личных встреч — 6:0 в пользу первой ракетки мира.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у 19-летней теннисистки из США нет шансов на проход в следующий раунд. Взять ее успех можно за коэффициент 8.25, что приблизительно 8% вероятности исхода. Триумф Свентек доступен за мизерные 1.09 (92%).
Ставка в 1000 рублей на Гауфф в случае гиперсенсации принесет весомые 8250 рублей, а чистая прибыль составит 7250 рублей.
Тотал меньше 17.5 гейма идет за 2.10, ТБ 17.5 — за 1.78. В последнем матче в Дубае в апреле этого года Свентек отдала американке шесть геймов.
Эксперты не сомневаются, что игра завершится 2:0 в пользу польки (1.31) — в шести очных играх она не отдала Гауфф ни одного сета.
Выигрыш Иги с форой (-6.5) гейма доступен за 1.89, победа Кори (+8.5) — за 1.96.
В двух из шести встреч с Гауфф Свентек вешала сопернице «баранку», а на этом турнире она выиграла со счетом 6:0 четыре сета из шести (один не был доигран). На то, что в одной из партий американка не возьмет ни гейма, котировка — 4.30.
Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Кори Гауфф
Ига просто восхитительна на этом турнире — в трех первых раундах отдала всего восемь геймов, а в четвертом Цуренко не выдержала избиения и снялась при счете 1:5 в первом сете. Тем самым украинка подарила и без того свежей и внезапной Свентек лишние минуты отдыха.
Да, Гауфф станет для польки первым серьезным испытанием, но лишь на бумаге. Разница в классе между первой и шестой ракетками мира колоссальна — Кори до сих пор ни разу не взяла у соперницы ни сета, в четырех играх из шести она не набрала меньше пяти геймов. Похожего исхода стоит ждать и на этот раз.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 18.5 за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9