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Грузия — Кипр: где смотреть матч квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Грузия — Кипр 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Грузии.
Фото Global Look Press

15 октября сборные Грузии и Кипра сойдутся на стадионе стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Встреча восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Роберт Джонс из Англии. С 15.50 (мск) прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
15 окт, 16:00. Mikheil Meskhi (Тбилиси)
Грузия
Кипр

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Грузии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Успех коллектива Темури Кецбаи оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).

Выигрыш парней Вилли Саньоля с форой (-1.5) ждет вас за 1.85. Аналогичная опция на гостей имеется за 1.97.

В первом круге «крестоносцы» одолели киприотов в Ларнаке (2:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.

Специалисты не верят, что соперники обменяются точными выстрелами: этот рынок представлен за 2.45. На «обе забьют — нет» дали 1.51.

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В текущем отборочном цикле Хвича Кварацхелия пока не отличился ни разу. Первый результативный удар вингера «Наполи» можно взять за 1.92.

В нынешней квалификации в ворота Кипра влетел 21 мяч — это 3.5 в среднем за 90 минут. Индивидуальный тотал Грузии больше двух метких попаданий оценили в 1.78.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на «сухую» викторию «крестоносцев»:

  • 2:0 — за 5.02;

  • 1:0 — за 5.60;

  • 3:0 — за 6.76.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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