Грузия — Кипр: где смотреть матч квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
15 октября сборные Грузии и Кипра сойдутся на стадионе стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Встреча восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 16.00 по московскому времени. Главный судья — Роберт Джонс из Англии. С 15.50 (мск) прямой эфир будет доступен на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что три очка достанутся сборной Грузии: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.28, что составляет примерно 73% вероятности. Успех коллектива Темури Кецбаи оценен котировкой 11.00 (9%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 5.57 (18%).
Выигрыш парней Вилли Саньоля с форой (-1.5) ждет вас за 1.85. Аналогичная опция на гостей имеется за 1.97.
В первом круге «крестоносцы» одолели киприотов в Ларнаке (2:1). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.81, ТМ 2.5 — за 2.01.
Специалисты не верят, что соперники обменяются точными выстрелами: этот рынок представлен за 2.45. На «обе забьют — нет» дали 1.51.
В текущем отборочном цикле Хвича Кварацхелия пока не отличился ни разу. Первый результативный удар вингера «Наполи» можно взять за 1.92.
В нынешней квалификации в ворота Кипра влетел 21 мяч — это 3.5 в среднем за 90 минут. Индивидуальный тотал Грузии больше двух метких попаданий оценили в 1.78.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на «сухую» викторию «крестоносцев»:
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1