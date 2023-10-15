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Швейцария — Белоруссия: лидер группы I не пожалеет парней Карлоса Алоса

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Швейцария — Белоруссия 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Белоруссия — Швейцария.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола

15 октября сборная Белоруссии приедет в гости к Швейцарии в восьмом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене начнется по свистку португальского судьи Жоау Педру Пиньейру в 19.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» покажут поединок в прямом эфире с 18.50 (мск).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
Белоруссия

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Красных крестоносцев» можно с коэффициентом 1.10, это около 86% вероятности. Выигрыш белорусов представлен за 27.00 (4%). Ничья доступна за 10.00 (10%).

Аналитики ждут результативный поединок: тотал больше трех голов идет за 1.62, ТМ 3 — за 2.16.

«Белые крылья» ни разу не поразили ворота Швейцарии за четыре очных встречи. Вариант «обе забьют» оценен за 2.75, обратный рынок — за 1.42.

Лучшие шансы отличиться — у Зеки Амдуни. Точный выстрел форварда «Бернли» можно взять за 1.70.

Среди наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния — 2:0 или 3:0 в пользу коллектива Мурата Якина. На оба счета предложили одинаковую котировку 5.30.

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Прогноз и ставка на матч Швейцария — Белоруссия

«Красные крестоносцы» примут парней Карлоса Алоса в статусе первой команды группы I: опережают Румынию на один балл и провели на матч меньше. Чтобы упрочить лидерство и как можно скорее завоевать путевку в финальную часть Евро-2024, необходимо сокрушить белорусов. Задача видится вполне посильной: в первом круге швейцарцы вкрутили сопернику пять безответных мячей. Более того, «Белые крылья» не смогли отличиться уже в трех турах подряд — против Румынии (0:0), Израиля (0:1) и даже Андорры (0:0). Неутешительные результаты погрузили гостей на предпоследнее место, но коллектив Мурата Якина не проявит сочувствия к аутсайдеру.

Рекомендуемая ставка: победа Швейцарии с форой (-2.5) за 1.91.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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