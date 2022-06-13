14 июня в четвертом туре группового этапа Лиги наций сборная Германии на стадионе «Боруссия Парк» примет Италию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр встречи — румын Иштван Ковач.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Германию. Поставить на успех команды Ханса-Дитера Флика можно за 1.73, это примерно 57% вероятности. Победу Италии предложено взять с коэффициентом 4.70 (21%), ничью — за 3.90 (32%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Италии в случае ее успеха выплата составит 3900 рублей, чистый выигрыш — 2900 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.10.

Добавить интриги в матч можно с помощью форы, например, Ф1(-1.5) идет за 2.90, а Ф2(+1.5) — за 1.42.

В этом розыгрыше Лиги наций вариант «обе забьют» заходил трижды у Германии и два из трех раз — у Италии. Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.90.

Также за три тура этой Лиги наций Германия ни разу не пробила тотал, итальянцы сделали это всего один раз. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча предложено за 1.91, ТБ 2.5 — 1.95.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа Германии 1:0 за 6.50.

Прогноз и ставка на матч Германия — Италия

Только в одном матче с участием этих команд было забито три гола — постарались Италия и Венгрия. В остальных встречах команды либо не очень хотели забивать, либо им капитально не везло — мяч не летел даже с пяти метров в пустые ворота.

Кажется, группа «смерти» обречена на то, чтобы все результаты тут были плотные и до последнего тура держали интригу — кто выиграет, а кто покинет элитный дивизион. Поэтому стоит попробовать «низ», тем более для Италии это будет выездной матч, а в гостях она обычно засушивает игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.91.