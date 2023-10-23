«Галатасарай» — «Бавария»: дерзкие турки во главе с Икарди не дадут себя в обиду
24 октября мюнхенская «Бавария» пойдет за третьей победой на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником команды Томаса Тухеля будет «Галатасарай», который в предыдущей встрече одолел «МЮ». Игра пройдет в Стамбуле на стадионе «Рамс Парк» и начнется в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск» с 19.30 мск. Главным арбитром назначен итальянец Давиде Масса.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» серьезным фаворитом игры. На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничья идет за 5.35 (18%), успех «Галатасарая» — за 6.54 (13%).
Вариант, при котором хозяева не уступят, предложен за 2.93. Также можете взять фору (+2) на турецкий клуб за 1.43.
Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.10, ТМ 3.5 — за 1.78. В каждом матче с участием «Галатасарая» в этой ЛЧ прошел «верх» по голам.
Наиболее вероятный автор забитого мяча, по мнению экспертов, — Харри Кейн. На его гол можно поставить за 1.63.
Условие, при котором отличатся обе команды, идет за 1.63. Противоположный результат — за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Галатасарай» — «Бавария»
«Галатасарай» чуть ли не самый боевой клуб этой Лиги чемпионов. В первом туре стамбульцы ушли с 0:2 против «Копенгагена», а во втором победили «МЮ», уступая 1:2 к 70-й минуте (3:2). Таким образом, чемпионы Турции в двух матчах забили уже пять мячей, а всего они отличились в 13 встречах подряд.
Учитывая, что матч для Икарди и компании будет домашний, горячий прием баварцам будет обеспечен. А они стабильностью не блещут: пропустили в обеих играх в группе (от «МЮ» и «Копенгагена»), а в чемпионате отыграли на ноль только три встречи из восьми.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
11
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1