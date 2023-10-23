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Сегодня, 12:15

PARI и «Нефтехимик» разработали уникальную форму к юбилею клуба

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Нижнекамский «Нефтехимик», выступающий в КХЛ, представил новую стильную форму, разработанную совместно с официальным партнером клуба — букмекерской компанией PARI. Уникальная коллекция посвящена 55-летию «Нефтехимика» и вдохновлена игровыми комплектами, в которых команда выступала в год основания.

Клуб «Нефтехимик» появился в Нижнекамске в 1968 году и прошел путь от участника городских соревнований до плей-офф КХЛ. В честь юбилея «Нефтехимик» и PARI обратились к истокам и представили джерси тех же оригинальных морковных цветов, в каких команда впервые сыграла перед болельщиками. Кроме того, на свитера хоккеистов нанесли букву Н, которая украшала форму 55 лет назад.

Болельщики по достоинству оценят и другие элементы дизайна новой формы. В частности, создатели разместили в районе плеч и на спине специальные паттерны, в основе которых лежит структура цепи макромолекул синтетического каучука. Ее изобразили графически в виде пересекающихся гексагонов. Кроме того, на воротники нанесли название города Нижнекамска на татарском языке, обрамленное традиционным национальным узором.

Создатели памятных джерси ждут, что в новой форме «Нефтехимик» не только раскрасит серые осенне-зимние тона, но и продолжит выступления в КХЛ с особенной мотивацией. Так уже произошло в прошлом сезоне, когда началось сотрудничество «Нефтехимика» и PARI. После непростого старта команда поймала удачу и в последний момент пробилась в плей-офф, где дошла до 1/4 финала Кубка Гагарина.

За время сотрудничества PARI и «Нефтехимик» успели порадовать болельщиков рядом запоминающихся совместных акций. Главными из них стали песня и клип «Победная стая» в исполнении группы «Дископровокация». В ролике снялись хоккеисты команды и главный тренер Олег Леонтьев.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Нефтехимик
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«Ак Барс» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 22 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 - : -
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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