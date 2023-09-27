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Сегодня, 11:25

«Форте» — «Динамо» Махачкала: где смотреть матч FONBET Кубка России 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Форте» — «Динамо» Махачкала 27 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Динамо» Махачкала.
Фото Официальный телеграм-канал «Динамо» Махачкала

27 сентября в четвертом раунде Пути регионов FONBET Кубка России таганрогский «Форте» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится на «Форте Арене» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также онлайн-сервисы «Кинопоиск» и IVI.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
27 сент, 16:00. Форте Арена (Таганрог)
Форте
Динамо Мх

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают махачкалинцев безоговорочными фаворитами встречи. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Форте» — за 5.70 (12%).

Вариант «хозяева не проиграют по итогам 90 минут» предложено взять за 2.60.

Можете подстраховать «Форте» с помощью форы: Ф1(+1.5) идет за 1.65. На уверенную победу гостей с форой (-1.5) котировка — 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.95, ТМ 2.5 — в 1.85. Если же верите, что матч будет очень результативным, присмотритесь к ТБ 3.5 за 3.25.

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Условие «обе забьют» выставлено за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.67.

Эксперты не сомневаются, что в следующий раунд отберется «Динамо». На его проход коэффициент — 1.30, на «Форте» — 3.50.

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Футбол
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«Сибирь» — СКА: где смотреть матч КХЛ 27 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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