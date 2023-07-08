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«Зенит» — «Фенербахче»: прогноз Карена Адамяна на матч Кубка Премьер 9 июля

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Ерохин и Алип.
Фото Global Look Press

9 июля в 19.30 по московскому времени «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в матче Кубка Премьер. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.

Россия. Кубок PARI Премьер.
09 июл, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Фенербахче

В какой форме «Зенит»

Сине-бело-голубые провели два матча на домашнем турнире. Сначала они оказались сильнее «Нефтчи» (3:1), хотя после первого тайма уступали в счете, пропустив с пенальти. Однако голы Густаво Мантуана, Клаудиньо и Зелимхана Бакаева расставили все по своим местам. «Зенит» был активнее, больше времени проводил в атаке, за что и был вознагражден.

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Во втором матче последовало поражение от «Црвены Звезды» (1:2), хотя за несколько минут до окончания основного времени матча казалось, что серии пенальти не избежать. Но действующие чемпионы Сербии успели вырвать победу благодаря 11-метровому удару. Стоит отметить, что и с «Нефтчи», и с «Црвеной Звездой» пенальти привез защитник Данил Круговой. Единственный мяч петербуржцев оказался на счету новобранца Ду Кейроса. Подопечные Сергея Семака создали несколько опаснейших моментов, но в тот вечер выше всяческих похвал действовал вратарь сербской команды Омри Глазер.

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Не исключено, что матч с «Фенербахче» станет первым в межсезонье для полузащитника Вильмара Барриоса, позже остальных присоединившегося к команде. Точно не будет на поле травмированного защитника Родригао, а также полузащитников Далера Кузяева и Вендела — оба ищут интересные варианты продолжения карьеры за пределами России.

В какой форме «Фенербахче»

«Желтые канарейки» только готовятся дебютировать на турнире в Петербурге. Свой последний матч они провели 11 июня, когда в финале Кубка Турции оказались сильнее «Башакшехира» (2:0) благодаря двум точным ударам нападающего Миши Батшуайи уже к 30-й минуте.

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Летом «Фенербахче» покинул главный тренер Жорже Жезуш, вместо него командой теперь руководит Исмаил Картал. Матч с «Зенитом» станет для него дебютным. Помимо Жезуша ушел и лучший бомбардир последнего чемпионата Турции Эннер Валенсия. Ему на замену подписали форварда миланского «Интера» Эдина Джеко, но и босниец не доедет до берегов Невы. То ли из-за политики, то ли из-за затянувшегося отпуска.

На неделе контракт с мадридским «Реалом» подписал полузащитник Арда Гюлер. На «Газпром Арене» болельщики увидят серьезно изменившихся вице-чемпионов Турции. 27 июля «Фенербахче» играть во втором квалификационном раунде Лиги конференций, поэтому турнир в России станет для них важным этапом подготовки.

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В марте нынешнего года команды проводили товарищеский матч в Стамбуле. Та встреча завершилась со счетом 2:2, в составе петербуржцев отличились Малком с пенальти и Клаудиньо.

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Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — «Фенербахче» 9 июля

«Зенит» в двух стартовых матчах турнира успел показать, что не собирается изменять себе и продолжит много времени проводить в атаке вне зависимости от имени соперника. «Фенербахче», безусловно, самый сложный соперник, поэтому ставить на чистую победу петербуржцев все же рискованно. Команда Семака забила и «Нефтчи», и «Црвене Звезде», причем голов могло быть больше четырех. Турки только начинают набирать форму перед новым сезоном. В Петербург они собираются прилететь основным составом, пусть и без Джеко, поэтому вполне смогут огорчить оборону сине-бело-голубых, дававшую сбои в предыдущих играх.

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ФК Фенербахче
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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