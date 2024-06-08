Чемпион России по легкой атлетике о российских врачах: «У нас как обычно в больницах? Дали подорожник — и иди»

Российский барьерист чемпион России Анатолий Киселев в интервью «СЭ» рассказал о своих травмах и их лечении.

— Зимний сезон по определенным причинам не получился, болела спина. Мы скинули это на грыжу, начали лечить ее, ничего не получалось. Думал — добежим, пофиг, ничего страшного. И уже когда я не попал в финал отбора, все-таки решили обследоваться, потому что массаж не помогал, мази — то же самое, уколы — аналогично. У кого бы ни делал. Болит поясница, это очень подвижное место, особенно для барьеристов.

Я пришел к знающему врачу, он смотрел МРТ. И он говорит: «Не знаю, что у тебя было до этого, но на данный момент у тебя перелом поясницы». Оказывается, весь сезон пробегал с трещиной, а потом на прыжковой работе меня все-таки поломало.

— А как вы вообще врачей выбираете? Получается, первые ошиблись с диагнозом? У вас же есть ФМБА, вы не в районную поликлинику ходите.

— Желательно найти спортивного врача, который в этой сфере разбирается. У нас есть хороший баскетбольный врач, к нему приходят лечиться все легкоатлеты, потому что ну нет других вариантов. Ты, во-первых, смотришь, кто тебя лечил до этого, как тебя лечили. У нас как обычно приходишь к врачу? Он тебе говорит: «Возьми подорожник, иди приложи, поможет». Когда человек отправляет тебя на МРТ, КТ, УЗИ, начинает смотреть во все возможные точки и говорит: «Вот тут бо-бо, что-то не так», — и начинает все делать, через месяц ты видишь результат.

А бывает, что ты себя пригнал как машину в автосервис к неумелым мастерам. Они такие: «Мощности нет, давай свечи поменяем». — «Так, а где тут свечи?» — «Ладно, тогда форсунки поменяем. Ну точно в них дело!»

— Чувствуется, что опыт у тебя был.

— Не, я таких врачей знаю, поэтому к ним и не хожу (смеется). Я такое не люблю — у меня болит жопа, а он: «Давай с колена начнем!» Йодовую сеточку сейчас тебе нарисуем, крестики-нолики поиграем...

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