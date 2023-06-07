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«Фиорентина» — «Вест Хэм»: где смотреть финал Лиги конференций 7 июня 2023 года

Прямая трансляция финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм» 7 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Вест Хэма» в матче Лиги конференций с «АЗ».
Фото Global Look Press

7 июня «Фиорентина» и «Вест Хэм» поборются за второй трофей Лиги конференций в истории. Финал еврокубка пройдет в Праге на «Фортуна Арене». Главный арбитр встречи испанец Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
Вест Хэм

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет явного фаворита: поставить на победу номинальных хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.79, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш англичан предложен с чуть меньшей котировкой 2.74 (36%). Ничья доступна за 3.30 (29%).

Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3300 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча отражают равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 6.01;

• 0:0 — за 6.84;

• победа любой из команд 1:0 — за 8.00.

Дэвид Мойес. «Фиорентина» и «Вест Хэм» спасли Лигу конференций от уныния. Что Мойес и Итальяно устроят на этот раз?

Для подстраховки предложены ставки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Поставить на итоговый успех «Вест Хэма» можно за 1.91, «Фиорентины» — за 1.94. Обе команды имеют в активе по одной победе в еврокубках: и «молотобойцы», и «фиалки» по разу забирали Кубок кубков.

Аналитики не ждут яркий финал: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71. При этом обе команды по ходу турнира показали неплохую результативность: англичане забивали в среднем 2.01 гола за игру, итальянцы — 2.38.

Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.91.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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