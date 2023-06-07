«Фиорентина» — «Вест Хэм»: где смотреть финал Лиги конференций 7 июня 2023 года
7 июня «Фиорентина» и «Вест Хэм» поборются за второй трофей Лиги конференций в истории. Финал еврокубка пройдет в Праге на «Фортуна Арене». Главный арбитр встречи испанец Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, в матче нет явного фаворита: поставить на победу номинальных хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.79, что составляет приблизительно 35% вероятности. Выигрыш англичан предложен с чуть меньшей котировкой 2.74 (36%). Ничья доступна за 3.30 (29%).
Считаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3300 рублей.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча отражают равные шансы соперников:
• ничья 1:1 идет за 6.01;
• 0:0 — за 6.84;
• победа любой из команд 1:0 — за 8.00.
Для подстраховки предложены ставки на победу любой из команд с учетом овертайма и серии пенальти. Поставить на итоговый успех «Вест Хэма» можно за 1.91, «Фиорентины» — за 1.94. Обе команды имеют в активе по одной победе в еврокубках: и «молотобойцы», и «фиалки» по разу забирали Кубок кубков.
Аналитики не ждут яркий финал: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.71. При этом обе команды по ходу турнира показали неплохую результативность: англичане забивали в среднем 2.01 гола за игру, итальянцы — 2.38.
Рынок на забитые мячи от обеих команд доступен за 1.90, вариант «обе забьют — нет» можно оформить за 1.91.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9