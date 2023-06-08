8 июня в Париже состоятся полуфиналы «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В первом из них белоруска Арина Соболенко сразится с чешкой Каролиной Муховой. Игра начнется приблизительно в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственная встреча между теннисистками осталась за второй ракеткой мира.

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Соболенко серьезным фаворитом полуфинала. На ее победу выставлен коэффициент 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. На то, что Мухова впервые в карьере выйдет в финал «Шлема», котировка — 3.40 (25%).

Ставка в 1000 рублей на чешскую теннисистку в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 3400 рублей.

При этом эксперты убеждены, что Каролина не возьмет в полуфинале даже сета: на 2:0 в пользу Соболенко можно поставить за 1.83, на выигранную Муховой партию — за 1.98.

Тотал больше 20.5 гейма и тотал меньше 20.5 идут за одинаковые 1.90. А вот ТБ 21.5 и ТМ 21.5 разительно отличаются — 2.07 и 1.67 соответственно.

Успех Соболенко с форой (-4.5) гейма оценен в 1.90, триумф Муховой (+4.5) — тоже за 1.90. В 1/4 финала Свитолина уступила Арине с разницей в четыре гейма.

Счет 6:2 в одном из сетов идет за 2.30, 6:3 — за 2.10, 6:4 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Арина Соболенко

В четвертьфинале против Элины Свитолиной мы заигрывали, что украинка допустит три и более двойные ошибки — это сработало (их было четыре). А вот в полуфинале стоит присмотреться к немного другой ставке, но тоже связанной с вводом мяча в игру. И Мухова, и Соболенко подают очень мало эйсов на этом турнире: Арина в среднем посылает 2.4 выстрела навылет за игру, Каролина — 1.2. Сложно представить, благодаря чему эти цифры могут качественно увеличиться в полуфинале, где обеих девушек наверняка будет потряхивать.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 4.5 эйса за 1.90.

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