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Каролина Мухова — Арина Соболенко: прогноз на полуфинал «Ролан Гаррос» 8 июня 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Каролина Мухова — Арина Соболенко 8 июня 2023 года
Евгений Коростелев
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

8 июня в Париже состоятся полуфиналы «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде. В первом из них белоруска Арина Соболенко сразится с чешкой Каролиной Муховой. Игра начнется приблизительно в 16.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Единственная встреча между теннисистками осталась за второй ракеткой мира.

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Соболенко серьезным фаворитом полуфинала. На ее победу выставлен коэффициент 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. На то, что Мухова впервые в карьере выйдет в финал «Шлема», котировка — 3.40 (25%).

Ставка в 1000 рублей на чешскую теннисистку в случае ее сенсационного выигрыша принесет выплату в 3400 рублей.

При этом эксперты убеждены, что Каролина не возьмет в полуфинале даже сета: на 2:0 в пользу Соболенко можно поставить за 1.83, на выигранную Муховой партию — за 1.98.

Тотал больше 20.5 гейма и тотал меньше 20.5 идут за одинаковые 1.90. А вот ТБ 21.5 и ТМ 21.5 разительно отличаются — 2.07 и 1.67 соответственно.

Успех Соболенко с форой (-4.5) гейма оценен в 1.90, триумф Муховой (+4.5) — тоже за 1.90. В 1/4 финала Свитолина уступила Арине с разницей в четыре гейма.

Счет 6:2 в одном из сетов идет за 2.30, 6:3 — за 2.10, 6:4 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Каролина Мухова — Арина Соболенко

В четвертьфинале против Элины Свитолиной мы заигрывали, что украинка допустит три и более двойные ошибки — это сработало (их было четыре). А вот в полуфинале стоит присмотреться к немного другой ставке, но тоже связанной с вводом мяча в игру. И Мухова, и Соболенко подают очень мало эйсов на этом турнире: Арина в среднем посылает 2.4 выстрела навылет за игру, Каролина — 1.2. Сложно представить, благодаря чему эти цифры могут качественно увеличиться в полуфинале, где обеих девушек наверняка будет потряхивать.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 4.5 эйса за 1.90.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
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