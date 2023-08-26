Екатерина Александрова — Сара Соррибес Тормо: прогноз на финал WTA Кливленд 26 августа 2023 года
26 августа российская теннисистка Екатерина Александрова сразится за пятый титул уровня WTA. В финале соревнований категории 250 в Кливленде она сойдется с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Спортсменки выйдут на корт в 20.00 по московскому времени, в России матч показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу испанки.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что на этот раз победа будет за Александровой, на которую можно поставить за 1.73. Вероятность такого исхода — 57%. Успех Соррибес предложен за 2.12 (43%).
Если верите в триумф россиянки, ставка в 1000 рублей на ее победу принесет вам в случае положительного результата 1730 рублей.
Наиболее вероятный ход событий — выигрыш Александровой в двух сетах за 2.55.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.89, ТМ 21.5 — за 1.92. Соррибес все четыре матча на турнире выиграла через «низ».
На победу испанки с форой (+1.5) гейма котировка — 1.95, вариант Ф1(-1.5) идет за 1.86.
Если матч завершится в двух партиях, тогда сыграет коэффициент 1.52. Если в трех, — тогда 2.37.
Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Сара Соррибес Тормо
Удивительная ситуация: Соррибес попала на турнир лаки-лузером, уступив в финале квалификации француженке Бюрель, а затем мощно отыграла четыре матча и теперь сыграет за титул. В основной сетке испанка не отдала ни одного сета, выиграв каждый из них до тай-брейка.
Александрова проиграла одну партию — в четвертьфинале Ван Синьюй. Во всех встречах она играла очень агрессивно и уверенно. Теперь Екатерина сразится за пятый титул в карьере и третий на харде. Для Соррибес трофей в Кливленде может стать вторым в рамках WTA.
Преимущество в финале должно быть за Александровой. Она действительно ярко провела турнир и сыграла на два матча меньше соперницы, которая начинала путь из квалификации. Россиянка будет свежее и за счет мощной игры должна сломить соперницу, которая явно превзошла себя на этих соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 1.73.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0