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«Интер Майами» еще ни разу не проиграл с Месси. Рестарт чемпионата будет для клуба многообещающим

Прогноз на матч МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами» 27 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Getty Images

27 августа Лионель Месси проведет первый матч в МЛС. В стартовом матче после паузы «Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Аллен Чапман.

США. МЛС. Тур чемпионата США
27 авг, 02:37. Red Bull Arena (Гаррисон (Нью-Джерси))
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нью-Йорк» небольшим фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 2.42, вероятность этого исхода — приблизительно 41%. Успех «Интера» котируется за 2.78 (36%), ничья идет за 3.68 (23%).

Ставка в 1000 рублей на Месси и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 2780 рублей, а чистая прибыль составит 1780 рублей.

«Интер» не проиграл ни один из восьми матчей после перехода Лео. На Х2 котировка — 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17.

Верите, что гости забьют не менее двух раз? Такой исход предложен за 2.28, ИТМ2 (1.5) доступен за 1.64.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.59. Это произошло в пяти из шести предыдущих игр с участием «Интера».

Эксперты предполагают, что Месси не промолчит в этой встрече и забьет 11-й мяч в США. На это котировка — 1.91.

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Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»

«Интер» замыкает таблицу МЛС, набрав всего 18 очков в 22 играх на старте сезона. Однако клуб еще может выиграть лигу — для этого нужно подняться хотя бы на девятую строчку и залететь в плей-офф. Отставание от заветной позиции — 14 баллов, но при этом у «Майами» есть два матча в запасе.

Задача для Месси и компании непростая, но аргентинец способен даже в одиночку разрешить все трудности. Особенно актуальна его помощь будет в игре с «Ред Буллз», потому что это один из конкурентов «Майами» с 29 очками располагается на 11-м месте. Поэтому сколько бы Мартино ни говорил о том, что может дать Лео отдых, этого не случится — надо бросать главного воина в атаку и выгрызать три очка.

Единственное, в чем «Нью-Йорк» превосходил «Интер» до паузы в чемпионате, — это в игре в обороне. Но с приходом Бускетса, Альбы и Месси клуб из Майами преобразился: да, по-прежнему достаточно пропускает (11 мячей в восьми играх с супертрио), но значительно мощнее выглядит в атаке. Думается, Лео снова скажет свое слово и принесет команде победу.

Рекомендуемая ставка: «Интер» победит с форой (0) за 2.04.

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Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер Майами
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
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15
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