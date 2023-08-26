«Интер Майами» еще ни разу не проиграл с Месси. Рестарт чемпионата будет для клуба многообещающим
27 августа Лионель Месси проведет первый матч в МЛС. В стартовом матче после паузы «Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз». Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Аллен Чапман.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Нью-Йорк» небольшим фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 2.42, вероятность этого исхода — приблизительно 41%. Успех «Интера» котируется за 2.78 (36%), ничья идет за 3.68 (23%).
Ставка в 1000 рублей на Месси и компанию в случае их выигрыша принесет выплату в 2780 рублей, а чистая прибыль составит 1780 рублей.
«Интер» не проиграл ни один из восьми матчей после перехода Лео. На Х2 котировка — 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17.
Верите, что гости забьют не менее двух раз? Такой исход предложен за 2.28, ИТМ2 (1.5) доступен за 1.64.
На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.59. Это произошло в пяти из шести предыдущих игр с участием «Интера».
Эксперты предполагают, что Месси не промолчит в этой встрече и забьет 11-й мяч в США. На это котировка — 1.91.
Прогноз и ставка на матч «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Интер Майами»
«Интер» замыкает таблицу МЛС, набрав всего 18 очков в 22 играх на старте сезона. Однако клуб еще может выиграть лигу — для этого нужно подняться хотя бы на девятую строчку и залететь в плей-офф. Отставание от заветной позиции — 14 баллов, но при этом у «Майами» есть два матча в запасе.
Задача для Месси и компании непростая, но аргентинец способен даже в одиночку разрешить все трудности. Особенно актуальна его помощь будет в игре с «Ред Буллз», потому что это один из конкурентов «Майами» с 29 очками располагается на 11-м месте. Поэтому сколько бы Мартино ни говорил о том, что может дать Лео отдых, этого не случится — надо бросать главного воина в атаку и выгрызать три очка.
Единственное, в чем «Нью-Йорк» превосходил «Интер» до паузы в чемпионате, — это в игре в обороне. Но с приходом Бускетса, Альбы и Месси клуб из Майами преобразился: да, по-прежнему достаточно пропускает (11 мячей в восьми играх с супертрио), но значительно мощнее выглядит в атаке. Думается, Лео снова скажет свое слово и принесет команде победу.
Рекомендуемая ставка: «Интер» победит с форой (0) за 2.04.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
5
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
14
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0