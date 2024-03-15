«ДоброFON» направит 7,5 млн рублей на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт»

На матчах Пути РПЛ FONBET Кубка России футболисты вышли на поле с фотографиями пропавших людей. Акция проходит в рамках социального проекта «Футбол помогает» при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» и РФС.

По итогам ответных матчей «ДоброFON» умножил на 100 число зрителей (75 047 человек) и пожертвовал получившуюся сумму в размере 7 540 470 рублей в Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) на приобретение оборудования и техники для отряда «ЛизаАлерт».

Акция в поддержку проекта «Футбол помогает» проходила на всех ответных матчах Пути РПЛ FONBET Кубка России. Акцию поддержали футболисты ЦСКА, «Ростова», «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Спартака», «Балтики» и «Оренбурга».

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 200 социально значимых проектов и перечислено более 400 млн рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.