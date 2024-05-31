Лещенко — о «Динамо»: «Чувствуется, что выбран правильный вектор развития»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых в прошедшем сезоне РПЛ.

«Как мне кажется, задача-минимум была попасть в тройку, мы ее выполнили. Волею судеб мы имели возможность претендовать на первое место. Перед матчем я говорил с Галицким, мы с ним иногда общаемся. Он сказал, что в основу всего должен лечь спортивный принцип. Для «Краснодара» это был праздник. Неважно, что они заняли второе место. Если бы мы играли в еврокубках, тогда бы это было важно. Не было никакого опустошения. Была легкая горечь. Могли сыграть вничью, если бы не два удара в штангу.

Команда выглядела достойно, есть перспективы в следующем году. Жалко, что из-за ошибок подарили игру «Спартаку», когда Лещук выпустил мяч из рук. Могли бы оторваться от других команд. Болельщики очень признательны игрокам и руководству клуба. Все было очень грамотно сделано, чувствуется, что выбран правильный вектор развития. Надеюсь, в следующем году будем бороться за чемпионство», — сказал Лещенко «СЭ».