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Лещенко — о «Динамо»: «Чувствуется, что выбран правильный вектор развития»

Сергей Жуков
корреспондент
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах бело-голубых в прошедшем сезоне РПЛ.

«Как мне кажется, задача-минимум была попасть в тройку, мы ее выполнили. Волею судеб мы имели возможность претендовать на первое место. Перед матчем я говорил с Галицким, мы с ним иногда общаемся. Он сказал, что в основу всего должен лечь спортивный принцип. Для «Краснодара» это был праздник. Неважно, что они заняли второе место. Если бы мы играли в еврокубках, тогда бы это было важно. Не было никакого опустошения. Была легкая горечь. Могли сыграть вничью, если бы не два удара в штангу.

 
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Команда выглядела достойно, есть перспективы в следующем году. Жалко, что из-за ошибок подарили игру «Спартаку», когда Лещук выпустил мяч из рук. Могли бы оторваться от других команд. Болельщики очень признательны игрокам и руководству клуба. Все было очень грамотно сделано, чувствуется, что выбран правильный вектор развития. Надеюсь, в следующем году будем бороться за чемпионство», — сказал Лещенко «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Чемпионом России шестой раз кряду стал «Зенит» (57), а вторым финишировал «Краснодар» (56), обыгравший бело-голубых в заключительном, 30-м туре со счетом 1:0.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Зенит

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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