Источник: «Краснодар» отказал «Зениту» в переговорах по трансферам Кордобы и Волкова

Руководство «Краснодара» отказалось вступать в переговоры с «Зенитом» по потенциальным трансферам защитника Сергея Волкова и форварда Джона Кордобы, сообщает Legalbet.

По данным источника, «Зенит» делал официальный запрос «быкам» по этим футболистам, на что черно-зеленые ответили отказом.

В прошедшем сезоне 31-летний Кордоба провел 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

В активе 21-летнего Волкова 29 сыгранных встреч, в которых ему удалось отметиться тремя голевыми передачами.

Контракты обоих футболистов с клубом рассчитаны до лета 2025 года.