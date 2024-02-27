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«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 28 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Вашингтона» в матче с «Оттавой».
Фото Getty Images

28 февраля «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ схлестнется с «Детройт Ред Уингз». Игра пройдет на «Литтл Сизарс арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.

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Букмекеры считают, что у хозяев гораздо больше шансов на успех: поставить на победу «Ред Уингз» в основное время можно с коэффициентом 2.02, это примерно 48% вероятности. Выигрыш «кэпс» предложен с котировкой 3.20 (31%), «мирный» исход оценен в 4.60 (21%).

Триумф «Детройта» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Вашингтон» идет за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.55, Ф2(0) — за 2.40;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.53.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.25.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев в основное время и тотал больше 4.5 гола дан за привлекательные 1.85.

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Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон»

Гости имеют серьезное превосходство в личных встречах: в последних 10 поединках против «Ред Уингз» победили семь раз. К предстоящему матчу «Вашингтон» вновь подошел в неплохой форме: в предыдущих пяти играх регулярки ни разу не уступил в основное время и оформил четыре выигрыша. За это время Овечкин и партнеры отличились в среднем по 4,6 раза за три периода и лишь однажды забросили меньше трех шайб. «Детройт» же в этом сезоне не блещет надежностью в обороне — пропускает в среднем по 3,16 гола за 60 минут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.77.

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«Ванкувер» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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