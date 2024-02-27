28 февраля «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ схлестнется с «Детройт Ред Уингз». Игра пройдет на «Литтл Сизарс арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.

Букмекеры считают, что у хозяев гораздо больше шансов на успех: поставить на победу «Ред Уингз» в основное время можно с коэффициентом 2.02, это примерно 48% вероятности. Выигрыш «кэпс» предложен с котировкой 3.20 (31%), «мирный» исход оценен в 4.60 (21%).

Триумф «Детройта» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Вашингтон» идет за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.55, Ф2(0) — за 2.40;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.53.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.25.

Комбинированный вариант на непоражение хозяев в основное время и тотал больше 4.5 гола дан за привлекательные 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон»

Гости имеют серьезное превосходство в личных встречах: в последних 10 поединках против «Ред Уингз» победили семь раз. К предстоящему матчу «Вашингтон» вновь подошел в неплохой форме: в предыдущих пяти играх регулярки ни разу не уступил в основное время и оформил четыре выигрыша. За это время Овечкин и партнеры отличились в среднем по 4,6 раза за три периода и лишь однажды забросили меньше трех шайб. «Детройт» же в этом сезоне не блещет надежностью в обороне — пропускает в среднем по 3,16 гола за 60 минут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.77.