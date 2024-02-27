«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года
28 февраля «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ схлестнется с «Детройт Ред Уингз». Игра пройдет на «Литтл Сизарс арене» и начнется в 03.00 по московскому времени. В России легально не транслируют заокеанскую лигу.
Букмекеры считают, что у хозяев гораздо больше шансов на успех: поставить на победу «Ред Уингз» в основное время можно с коэффициентом 2.02, это примерно 48% вероятности. Выигрыш «кэпс» предложен с котировкой 3.20 (31%), «мирный» исход оценен в 4.60 (21%).
Триумф «Детройта» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Вашингтон» идет за 2.35.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.55, Ф2(0) — за 2.40;
• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.53.
Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.60, ТМ 5.5 — за 2.25.
Комбинированный вариант на непоражение хозяев в основное время и тотал больше 4.5 гола дан за привлекательные 1.85.
Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон»
Гости имеют серьезное превосходство в личных встречах: в последних 10 поединках против «Ред Уингз» победили семь раз. К предстоящему матчу «Вашингтон» вновь подошел в неплохой форме: в предыдущих пяти играх регулярки ни разу не уступил в основное время и оформил четыре выигрыша. За это время Овечкин и партнеры отличились в среднем по 4,6 раза за три периода и лишь однажды забросили меньше трех шайб. «Детройт» же в этом сезоне не блещет надежностью в обороне — пропускает в среднем по 3,16 гола за 60 минут.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2.5) за 1.77.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5