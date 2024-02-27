28 февраля в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся «Миннесота Уайлд» и «Каролина Харрикейнз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 4.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу «ураганов» в основное время можно с коэффициентом 2.20, это около 44% вероятности. Триумф «минни» предложен за 2.65 (36%), ничья идет за 4.50 (20%).

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.05, этот рынок на гостей дан за 1.77.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.07, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.50, Ф2(-1) — за 2.45.

Тотал больше 5.5 гола оценен в 1.57, ТМ 5.5 — в 2.35.

Поставить на то, что забьет только одна команда, можно за 1.95, обратный рынок идет за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Каролина»

В текущем сезоне команды показывают неплохую результативность и входят в топ-14 НХЛ по голам. «Миннесота» отличилась 3,16 раза в среднем за три периода, «Каролина» — 3,28. Также очные поединки соперников нередко проходили с большим количеством заброшенных шайб — тотал больше 5.5 заходил в семи из предыдущих 10 игр. Единственная встреча «Уайлд» и «Харрикейнз» в этом сезоне завершилась с семью меткими попаданиями.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.80.