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«Миннесота» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Каролина» 28 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Миннесоты» в матче против «Ванкувер Кэнакс».
Фото Getty Images

28 февраля в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся «Миннесота Уайлд» и «Каролина Харрикейнз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 4.00 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

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Букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу «ураганов» в основное время можно с коэффициентом 2.20, это около 44% вероятности. Триумф «минни» предложен за 2.65 (36%), ничья идет за 4.50 (20%).

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.05, этот рынок на гостей дан за 1.77.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.07, Ф2(0) — за 1.75;

• Ф1(+1) — за 1.50, Ф2(-1) — за 2.45.

Тотал больше 5.5 гола оценен в 1.57, ТМ 5.5 — в 2.35.

Поставить на то, что забьет только одна команда, можно за 1.95, обратный рынок идет за 1.75.

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Прогноз и ставка на матч «Миннесота» — «Каролина»

В текущем сезоне команды показывают неплохую результативность и входят в топ-14 НХЛ по голам. «Миннесота» отличилась 3,16 раза в среднем за три периода, «Каролина» — 3,28. Также очные поединки соперников нередко проходили с большим количеством заброшенных шайб — тотал больше 5.5 заходил в семи из предыдущих 10 игр. Единственная встреча «Уайлд» и «Харрикейнз» в этом сезоне завершилась с семью меткими попаданиями.

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.80.

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«Лутон» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии 27 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

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И К Ж
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Виктор Александров

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