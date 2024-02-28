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28 февраля, 16:15

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: прогноз на матч Кубка Англии 28 февраля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 28 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Константинос Цимикас и Виргил ван Дейк («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

28 февраля «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в пятом раунде Кубка Англии. Поединок состоится на стадионе «Энфилд», главный судья Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Англия. Кубок. 1/8 финала
28 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:0
Саутгемптон

Аналитики назвали хозяев явными фаворитами: взять триумф красных можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 62% вероятности. Успех «Саутгемптона» предложили с котировкой 5.96 (17%). Ничья доступна за 4.86 (21%).

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.58. Обратный вариант имеется за 2.36.

Тотал больше трех мячей дали за 1.66, ТМ 3 — в 2.21.

Три дня назад «Ливерпуль» взял Кубок лиги и не пропустил в финале от «Челси» (1:0). «Сухарь» мерсисайдцев в другом английском турнире представлен за 2.74.

Эксперты не сомневаются в том, что в четвертьфинале окажется команда Юргена Клоппа: этот рынок оценили в 1.25. Проход «святых» идет за 4.00.

Маркос Льоренте и&nbsp;Иньяки Уильямс (&laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетик&raquo;). Чтобы прорваться в финал Кубка, «Атлетико» нужно чудо: одолеть «Атлетик», который не проигрывал дома с августа

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Мерсисайдцы — очевидные фавориты в разборке со «святыми», которые влетели в трех последних играх чемпионшипа из четырех. Но есть риск, что победа получится не самой яркой и результативной. На выходных красные завоевали Кубок лиги, но финал с «Челси» отнял у парней Юргена Клоппа немало сил: команды провели на поле 120 минут, а из-за большого количества травм возможностей для ротации у немецкого тренера не так много.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.97.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Саутгемптон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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