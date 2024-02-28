28 февраля «Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в пятом раунде Кубка Англии. Поединок состоится на стадионе «Энфилд», главный судья Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Английские турниры в России не транслируют.

Аналитики назвали хозяев явными фаворитами: взять триумф красных можно с коэффициентом 1.49, что составляет примерно 62% вероятности. Успех «Саутгемптона» предложили с котировкой 5.96 (17%). Ничья доступна за 4.86 (21%).

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.58. Обратный вариант имеется за 2.36.

Тотал больше трех мячей дали за 1.66, ТМ 3 — в 2.21.

Три дня назад «Ливерпуль» взял Кубок лиги и не пропустил в финале от «Челси» (1:0). «Сухарь» мерсисайдцев в другом английском турнире представлен за 2.74.

Эксперты не сомневаются в том, что в четвертьфинале окажется команда Юргена Клоппа: этот рынок оценили в 1.25. Проход «святых» идет за 4.00.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Мерсисайдцы — очевидные фавориты в разборке со «святыми», которые влетели в трех последних играх чемпионшипа из четырех. Но есть риск, что победа получится не самой яркой и результативной. На выходных красные завоевали Кубок лиги, но финал с «Челси» отнял у парней Юргена Клоппа немало сил: команды провели на поле 120 минут, а из-за большого количества травм возможностей для ротации у немецкого тренера не так много.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 4.5 за 1.97.