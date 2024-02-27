Лидер Западной конференции НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в очередном матче регулярного чемпионата встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игра пройдет 28 февраля на «Роджерс Арене» в Ванкувере и начнется в 06.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «накс» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «пенс» идет за 2.70 (35%), котировка на ничью — 4.60 (20%).

Триумф «Ванкувера» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.75, этот рынок на «Питтсбург» доступен за 2.10.

Также предложен широкий выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.45, Ф2(+1) — за 1.52.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.50, ТМ 5.5 — за 2.55.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы, оценена в 2.35. Обратный вариант идет за 1.53.

Прогноз и ставка на матч «Ванкувер» — «Питтсбург»

Хозяева — вторые по результативности в НХЛ, в среднем за 60 минут они отличаются 3,63 раза. Вероятно, и в предстоящей игре «Ванкувер» ярко проявит себя в атаке: тем более что в прошлых трех встречах с «Питтсбургом» забросил минимум четыре шайбы. А три гола в ворота «пенс» «Кэнакс» оформили в семи из предыдущих 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.65.