Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Ванкувер» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Питтсбург» 28 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Ванкувера» в матче против «Бостона».
Фото Getty Images

Лидер Западной конференции НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в очередном матче регулярного чемпионата встретится с «Питтсбург Пингвинз». Игра пройдет 28 февраля на «Роджерс Арене» в Ванкувере и начнется в 06.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Игроки &laquo;Миннесоты&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Ванкувер Кэнакс&raquo;. «Миннесота» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «накс» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет приблизительно 45% вероятности. Выигрыш «пенс» идет за 2.70 (35%), котировка на ничью — 4.60 (20%).

Триумф «Ванкувера» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.75, этот рынок на «Питтсбург» доступен за 2.10.

Также предложен широкий выбор ставок на успех любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.45, Ф2(+1) — за 1.52.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.50, ТМ 5.5 — за 2.55.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы, оценена в 2.35. Обратный вариант идет за 1.53.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). «Ливерпуль», «Байер», «Милан» или «Рома» — кто выиграет Лигу Европы?

Прогноз и ставка на матч «Ванкувер» — «Питтсбург»

Хозяева — вторые по результативности в НХЛ, в среднем за 60 минут они отличаются 3,63 раза. Вероятно, и в предстоящей игре «Ванкувер» ярко проявит себя в атаке: тем более что в прошлых трех встречах с «Питтсбургом» забросил минимум четыре шайбы. А три гола в ворота «пенс» «Кэнакс» оформили в семи из предыдущих 10 поединков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 1.65.

0
Читайте также
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
Популярное видео
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
Открытие КХЛ: интервью Владислава Барулина
«Металлург» не боится лететь в Хабаровск в первом раунде
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Ак Барс» выступит в Кубке Гагарина?
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Миннесота» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 28 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости