Даниил Медведев — Маттео Арнальди: россиянин нанесет итальянцу сокрушительное поражение на старте турнира в Дубае
28 февраля чемпион последних двух турниров в Роттердаме и Дохе Даниил Медведев стартует на соревновании в Дубае. Его соперником по матчу первого круга станет лаки-лузер из Италии Маттео Арнальди. Встреча начнется не ранее 15.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Ранее теннисисты между собой не встречались.
Букмекеры считают, что у Арнальди нет никаких шансов обыграть вторую ракетку России. На победу итальянца предложен коэффициент 16.0, что приблизительно 1% вероятности исхода. Успех Медведева идет за минимальный 1.01 (99%).
На то, что Даниил выиграет 2:0 по сетам, скромная котировка — 1.15.
Эксперты убеждены, что матч завершится быстро, а соперники разыграют не более 17 геймов. ТМ 17.5 идет за 1.80, ТБ 17.5 — за 2.00.
Можете выбрать один из вариантов победы Медведева с форой по геймам:
- Ф1(-6.5) доступна за 1.68, Ф2(+6.5) — за 2.20;
- Ф1(-7.5) — за 2.35, Ф2(+7.5) — за 1.52.
На победу одного из игроков со счетом 6:0 в сете котировка — 6.40.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Маттео Арнальди
Медведев выиграл два последних турнира в Роттердаме и Дохе, его победная серия насчитывает уже девять матчей. Даниил находится в потрясающей форме и на этом успешном отрезке отдал противникам всего три сета. Его победа над 111-й ракеткой мира, у которого нет ни одного выигранного матча уровня ATP, не вызывает ни малейшего сомнения.
Более того, Медведев должен пройти оппонента с разгромным счетом. Арнальди пробился в основную сетку турнира в Дубае как лаки-лузер из-за отказа нескольких топовых участников. При этом в финальном раунде квалификации он ничего не смог поделать даже с чехом Томашем Махачем — взял у него лишь один гейм.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-6.5) гейма за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2