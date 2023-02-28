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Даниил Медведев — Маттео Арнальди: россиянин нанесет итальянцу сокрушительное поражение на старте турнира в Дубае

Прогноз на матч ATP Дубай Даниил Медведев — Маттео Арнальди 28 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

28 февраля чемпион последних двух турниров в Роттердаме и Дохе Даниил Медведев стартует на соревновании в Дубае. Его соперником по матчу первого круга станет лаки-лузер из Италии Маттео Арнальди. Встреча начнется не ранее 15.05 по московскому времени. В России она показана не будет. Ранее теннисисты между собой не встречались.

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Букмекеры считают, что у Арнальди нет никаких шансов обыграть вторую ракетку России. На победу итальянца предложен коэффициент 16.0, что приблизительно 1% вероятности исхода. Успех Медведева идет за минимальный 1.01 (99%).

На то, что Даниил выиграет 2:0 по сетам, скромная котировка — 1.15.

Эксперты убеждены, что матч завершится быстро, а соперники разыграют не более 17 геймов. ТМ 17.5 идет за 1.80, ТБ 17.5 — за 2.00.

Можете выбрать один из вариантов победы Медведева с форой по геймам:

  • Ф1(-6.5) доступна за 1.68, Ф2(+6.5) — за 2.20;
  • Ф1(-7.5) — за 2.35, Ф2(+7.5) — за 1.52.

На победу одного из игроков со счетом 6:0 в сете котировка — 6.40.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Маттео Арнальди

Медведев выиграл два последних турнира в Роттердаме и Дохе, его победная серия насчитывает уже девять матчей. Даниил находится в потрясающей форме и на этом успешном отрезке отдал противникам всего три сета. Его победа над 111-й ракеткой мира, у которого нет ни одного выигранного матча уровня ATP, не вызывает ни малейшего сомнения.

Более того, Медведев должен пройти оппонента с разгромным счетом. Арнальди пробился в основную сетку турнира в Дубае как лаки-лузер из-за отказа нескольких топовых участников. При этом в финальном раунде квалификации он ничего не смог поделать даже с чехом Томашем Махачем — взял у него лишь один гейм.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой (-6.5) гейма за 1.68.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
0
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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года

Опубликован список участников киберспортивного турнира FONBET MEDIA ELEAGUE по CS:GO
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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 14
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Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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