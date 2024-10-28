Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Ставки

Сегодня, 17:15

Костомаров презентовал картину для благотворительного аукциона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото FONBET

В Магнитогорске завершился первый этап «Гран-при России» по фигурному катанию «Звезды Магнитки». В соревнованиях приняли участие 54 российских фигуриста — 11 мужчин и 11 женщин, 4 спортивные пары и 12 танцевальных дуэтов. А также спортсмены из Белоруссии вне конкурсной программы.

За два дня, 26 и 27 октября, турнир посетили более 16 тысяч человек. Приятным сюрпризом для гостей стала возможность сфотографироваться в холле арены «Металлург» с амбассадором благотворительной программы ДоброFON, олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в танцах на льду Романом Костомаровым.

В перерыве короткой программы между выступлениями представителей мужского одиночного катания и парным катанием Роман вместе с художницей Викторией Тимошенко презентовал картину «Энергия льда». На полотне изображен великий момент фигуриста — танец «Кармен», с которым Костомаров и Навка вошли в историю Олимпийских игр 2006 года в Турине.

Уникальная картина стала одним из лотов онлайн-аукциона на платформе проекта «Герои на льду» в пользу благотворительного фонда «Металлург» для поддержки Центра социальной помощи детям «Мозаика» города Магнитогорска. Прием взносов продлится до 20.00 мск 2 ноября.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Читайте также
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Черданцев назвал Станковича разочарованием, Зарема разыскивает спортдира красно-белых. Что не так с победой «Спартака» над «Пари НН»
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Приглашенный солист Большого театра выступит в паре с Медведевой в ее шоу

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости