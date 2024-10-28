28 октября СКА и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ. Игра состоится в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию за 15 минут до старта матча начнут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение петербуржцам: их победа в основное время предложена с котировкой 1.45, что составляет приблизительно 66% вероятности. Выигрыш «Сибири» дан за 5.20 (18%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 5.00 (19%).

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.29, коэффициент на триумф команды Вадима Епанчинцева — 3.60.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(-1.5) — за 1.84, Ф2(+1.5) — за 1.96;

• Ф1(-2.5) — за 2.55, Ф2(+2.5) — за 1.50.

Тотал больше 5.5 гола идет за 1.92, ТМ 5.5 — за 1.88.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.90, обратный вариант предложен за 1.18.

Комбинированная ставка на победу СКА в основное время и тотал больше 5.5 шайбы доступен с котировкой 2.42.

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