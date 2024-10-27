Ставки
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Локомотив»: в прошлом сезоне железнодорожники обыграли петербуржцев дважды

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 27 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Илья Самошников и Жерзино Ньямси («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

27 октября «Локомотив» приедет в гости к «Зениту» в 13-м туре РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Сергея Карасева. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.66, это около 53% вероятности. На победу команды Михаила Галактионова предложили коэффициент 4.60 (22%). Ничья идет за 4.00 (25%).

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл на «Газпром Арене» (2:1). Считаете, что железнодорожники снова наберут очки? Рынок Х2 дали с котировкой 2.14.

Опция «обе забьют» доступна за 1.70, обратный вариант — за 2.10.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

В предыдущем туре парни Сергея Семака разгромили «Акрон» (5:0). Индивидуальный тотал сине-бело-голубых больше 2.5 гола представлен в линии за 2.95.

Коул Палмер (&laquo;Челси&raquo;). «Челси» не выиграл в двух турах подряд, но серия «Ньюкасла» еще длиннее. «Сороки» не побеждают в АПЛ больше месяца

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

На «Газпром Арене» встретятся две самые результативные команды РПЛ. В атаке железнодорожников разрывает Алексей Батраков — лучший игрок чемпионата по «гол+пас». Сине-бело-голубые потеряли Максима Глушенкова, но в его отсутствие на первый план вышли Лусиано Гонду и Андрей Мостовой, плюс отличную форму набрали Клаудиньо и Матео Кассьерра. Нельзя забывать и про лидера топа ассистентов лиги Вендела. В прошлом сезоне красно-зеленые выиграли и в Санкт-Петербурге (2:1), и в Москве (3:1). Оба поединка получились богатыми на взятия ворот — новая разборка соперников обещает похожий сценарий.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.93.

Футбол, теннис и другие виды спорта станут еще интереснее с Winline! Забери фрибет 3000 рублей и наслаждайся игрой

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736 

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ставки
Читайте также
«Ростов» проиграл «Ахмату» в домашнем матче РПЛ
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Потерпевшим крушение в Кировской области вертолетом управлял опытный пилот
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Военная база США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
WAFA сообщило о гибели 35 человек при израильском обстреле домов в секторе Газа
Популярное видео
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Арсенал» — «Ливерпуль»: в нынешнем розыгрыше АПЛ красные пропустили меньше всех

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости