30 октября «Манчестер Сити» навестит «Тоттенхэм» в 1/8 финала Кубка лиги. Игра состоится на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и начнется в 23.15 по московскому времени. Главный арбитр — Роберт Джонс. Английские турниры в России не транслируют.

В букмекерской компании FONBET считают, что у «Сити» чуть больше шансов на победу: это событие оценили коэффициентом 2.50, это около 38% вероятности. На выигрыш «Тоттенхэма» предложили котировку 2.65 (36%). На ничью — 3.85 (26%).

Тотал больше трех мячей доступен за 1.77, ТМ 3 — за 2.05. Обмен голами дали за 1.48, обратный рынок — за 2.55.

Успех «шпор» с форой (0) идет за 1.95. Эту же опцию для команды Пепа Гвардиолы можно взять за 1.88.

Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы уступила «шпорам» в Лондоне в пяти поединках подряд, но в прошлом сезоне прервала неудачную серию: в январе небесно-голубые победили на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в четвертом раунде Кубка Англии (1:0), а в мае — во втором круге АПЛ (2:0). Оба поединка получились упорными и небогатыми голами — стоит ждать, что предстоящая встреча окажется такой же. Тем более в условиях перегруженного календаря тренеры наверняка проведут ротацию состава.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей за 2.10 (если забьют ровно три — будет возврат).

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