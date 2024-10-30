30 октября «Ньюкасл» примет «Челси» в 1/8 финала Кубка лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Крис Кавана. Игру в России не покажут.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: на «сорок» предложили котировку 2.49, это около 40% вероятности. Успех «Челси» оценили в 2.60 (38%). Ничья идет за 3.40 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20. Соперники преодолели «верх» по голам в двух поединках подряд.

«Обе забьют» дали за 1.52, обратный рынок доступен за 2.42.

Наиболее ожидаемый итог основного времени, по мнению экспертов, ничья со счетом 1:1. Этот результат представили с коэффициентом 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Челси»

В пяти прошлых поединках с участием синих из шести отличились обе команды и был пробит верх по голам. Последним соперником лондонцев на этом отрезке были как раз «сороки» — три дня назад клубы встречались на «Стэмфорд Бридж» в девятом туре АПЛ. Черно-белые уступили (1:2), продлили безвыигрышную серию до трех матчей, а теперь попробуют взять реванш на родном «Сент-Джеймс Парк».

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.74.

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