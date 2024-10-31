Ставки
Рейтинг букмекеров
Главная
Ставки
Прогнозы

Ставки

Сегодня, 15:45

Зоран Тошич примет участие в открытии Fonbet Bar

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новая премиум-зона откроется на «ВЭБ Арене» 2 ноября — в день столичного дерби ЦСКА — «Спартак». Первым гостем бара станет легенда армейского клуба Зоран Тошич.

Премиум-пространство Fonbet Bar станет настоящей находкой для любителей спорта. Вдохновленная атмосферой футбольных пабов, новая зона гарантирует посетителям комфортные условия для просмотра домашних матчей ПФК ЦСКА. Бар расположен на секторе 201, прямо за тренерской скамейкой клуба, что позволит наблюдать за эмоциями футболистов и тренерского штаба в самые напряженные минуты матчей.

На домашних играх армейцев будет проработана активационная программа, а также планируется приглашение известных гостей, которые составят компанию посетителям Fonbet Bar.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ставки
Читайте также
СМИ сообщили о нарушении правил делегацией Украины на встрече МФОККиКП
Politico узнала о замешательстве Киева из-за просьбы Зеленского передать «Томагавки»
50 лет «Грохоту в джунглях» и самой легендарной победе Мохаммеда Али
Небензя пригласил в РФ дипломата из Великобритании после ее слов об обедневшей России
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Кто будет фаворитом в дерби ЦСКА – «Спартак»
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рома» — «Торино»: где смотреть матч серии А 31 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости