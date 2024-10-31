Зоран Тошич примет участие в открытии Fonbet Bar

Новая премиум-зона откроется на «ВЭБ Арене» 2 ноября — в день столичного дерби ЦСКА — «Спартак». Первым гостем бара станет легенда армейского клуба Зоран Тошич.

Премиум-пространство Fonbet Bar станет настоящей находкой для любителей спорта. Вдохновленная атмосферой футбольных пабов, новая зона гарантирует посетителям комфортные условия для просмотра домашних матчей ПФК ЦСКА. Бар расположен на секторе 201, прямо за тренерской скамейкой клуба, что позволит наблюдать за эмоциями футболистов и тренерского штаба в самые напряженные минуты матчей.

На домашних играх армейцев будет проработана активационная программа, а также планируется приглашение известных гостей, которые составят компанию посетителям Fonbet Bar.

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