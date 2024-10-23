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«Барселона» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 23 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн («Бавария»).
Фото Getty Images

23 октября «Барселона» и «Бавария» сыграют в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток словенского судьи Славко Винчича прозвучит в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
23 окт, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Бавария

Аналитики букмекерской компании Winline назвали каталонцев фаворитами: их победу оценили коэффициентом 2.33, вероятность — примерно 38%. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех «Баварии» — за 2.65 (36%).

Непоражение мюнхенцев на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» идет за 1.56.

Рынок «обе забьют» дали за 1.36, обратный вариант — за 2.15.

Специалисты не сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше трех мячей представлен за 1.53, ТМ 3 — за 2.50.

Георгий Бущан (&laquo;Динамо&raquo; Киев). «Динамо» встречает третий тур Лиги Европы на втором месте с конца таблицы. У киевлян нет ни очков, ни голов

В прошлом туре «Барса» дома разнесла «Янг Бойз» (5:0). На то, что сине-гранатовые снова оформят больше 2.5 гола, предложили котировку 3.15.

Выигрыш каталонцев с форой (0) можно взять за 1.79. Эта же опция для «Баварии» ждет вас за 2.01.

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