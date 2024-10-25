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Сегодня, 17:15

Роман Костомаров приедет в Магнитогорск на этап «Гран-при» в рамках благотворительного проекта

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Роман Костомаров.
Фото FONBET

Первый этап «Гран-при России» по фигурному катанию пройдет в грядущие выходные в Магнитогорске. На лед арены «Металлург» выйдут фигуристы со всей страны — танцевальные и спортивные пары, а также спортсмены, выступающие в мужском и женском одиночном катании.

Амбассадор благотворительной программы ДоброFON, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров станет гостем стартового дня соревнований.

26 октября в рамках проекта «Герои на льду» в зоне ДоброFON — на втором этаже арены в холле напротив центрального входа — состоится фотосессия с выдающимся фигуристом и презентация его картины «Великий момент», которую можно будет купить на специальном аукционе. Начало активностей в 18.15.

Кроме того, в оба соревновательных дня магнитогорского этапа «Гран-При России» любители фигурного катания смогут посетить на арене Зал славы Костомарова.

Напомним, в сезоне 2024-2025 серия «Гран-При России» по фигурному катанию включает пять этапов, которые пройдут в Магнитогорске (26-27 октября), Казани (2-3 ноября), Красноярске (9-10 ноября), Москве (16-17 ноября) и Санкт-Петербурге (23-24 ноября).

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